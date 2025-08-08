managerii de spitale, obligați să publice indicatorii de performanță și sondajele privind gradul de satisfacție al pacienților

Ministerul Sănătății impune noi reguli de transparență pentru spitalele publice. Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, managerii vor fi obligați să afișeze pe site-ul unității medicale date clare despre activitatea medicală, economică și administrativă, inclusiv indicatori de performanță atât pentru conducerea spitalului, cât și pentru șefii de secție.

Printre informațiile care vor deveni publice se numără numărul de transferuri către alte unități, serviciile acordate pe fiecare specialitate, contractele de achiziții publice, dar și indicatorii privind satisfacția pacienților și feedback-ul primit de la aceștia.

„Acești indicatori de performanță nu vor fi doar cifre pe hârtie, ci instrumente prin care putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager și șef de secție. Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să știm exact cine își face treaba și cine nu. În centrul acestor măsuri stă pacientul”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a precizat că experiența pacienților în spital va conta în mod concret în evaluarea conducerii și a echipelor medicale, iar feedback-ul acestora va deveni criteriu oficial de performanță.

„Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate nu se câștigă prin vorbe, ci prin fapte, reguli clare și implicarea reală a pacienților în modul în care funcționează spitalele”, a mai subliniat Rogobete, adăugând că va continua procesul de transparentizare și responsabilizare în domeniul sanitar.