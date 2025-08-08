medieșeanul reținut pentru conducere fără permis a fost plasat sub control judiciar

Bărbat din Mediaș, plasat sub control judiciar pentru conducere cu permis suspendat.

Un bărbat de 34 de ani din Mediaș a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, după ce a fost prins conducând autoturismul în ciuda faptului că avea permisul suspendat.

În data de 6 august, polițiștii Biroului Rutier Mediaș au reținut bărbatul, care este cercetat penal pentru conducere fără drept. Incidentul s-a petrecut după ce, în urmă cu mai multe săptămâni, mai exact pe 22 iunie, bărbatul a fost surprins conducând pe strada Stephan Ludwig Roth, iar apoi, pe 4 august, a fost oprit din nou în trafic pe strada Cloșca. În ambele situații, verificările au confirmat că dreptul său de a conduce era suspendat.

În urma probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu. Ulterior, la 7 august, a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș, care a dispus controlul judiciar.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului, pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul fără drept.