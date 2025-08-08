miracol în polonia: șoferul unui microbuz supraviețuiește unui accident de tren / video

O cameră de securitate la o trecere de nivel peste calea ferată a surprins cum un microbuz este lovit în plin de un tren. Accidentul teribil s-a petrecut în Wola Filipowska, Polonia, în dimineaţa zilei de 1 august, în timp ce şoferul se afla încă în vehicul, potrivit imaginilor dramatice surprinse de camerele de supraveghere.

Înregistrările publicate de Poliţia din Malopolska arată cum autovehiculul încearcă să traverseze şinele chiar în momentul în care barierele încep să se închidă. Şoferul încearcă să manevreze pentru a evita impactul, dar rămâne blocat între bariere.

La scurt timp, trenul loveşte vanul, distrugându-l. În ciuda violenţei coliziunii şi a pagubelor considerabile, autorităţile au raportat că şoferul nu a suferit răni, iar pasagerii trenului nu au înregistrat nicio problemă medicală.