noi reguli în bulgaria: prețurile în euro și leva, obligatorii din 8 august

Toate magazinele din Bulgaria vor afișa prețurile în leva și euro, din 8 august.

Începând cu 8 august 2025, toate magazinele din Bulgaria sunt obligate să afișeze prețurile produselor atât în leva, cât și în euro. Măsura face parte din pregătirea aderării Bulgariei la zona euro, programată pentru 1 ianuarie 2026, scrie Digi24.

Prețurile trebuie afișate unul lângă altul, cu același font, mărime și culoare, pentru a evita confuzia clienților. Ofertele promoționale trebuie marcate separat, clar diferențiate de prețurile obișnuite. Excepții fac taxiurile, benzinăriile și vânzările de țigări, unde afișarea în euro nu este obligatorie.

Retailerii au la dispoziție două luni, până în 8 octombrie 2025, să își adapteze sistemele de afișare. Rata fixă de conversie este 1 euro = 1,95583 leva.

Totodată, guvernul a interzis majorările nejustificate de prețuri până la finalul anului 2025. Firmele mari trebuie să publice săptămânal prețurile finale la produsele de bază pe site-urile lor.

Aceste măsuri au rolul de a proteja consumatorii și de a pregăti trecerea Bulgariei la moneda euro.