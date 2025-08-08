nouă licitație la anaf sibiu. se vând două mașini si o remorcă

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Sibiu anunță organizarea unei licitații publice pentru valorificarea a două autoturisme și o remorcă, aflate în proprietatea statului. Evenimentul va avea loc în data de 20 august, începând cu ora 11:00, la sediul instituției din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 17, camera 111.

Primul vehicul pus în vânzare este un autoturism marca MERCEDES-BENZ, model SPRINTER, culoare galben, cu anul de fabricație 2003. Mașina este alimentată cu motorină, dar multe dintre detaliile tehnice nu sunt specificate: caroserie, număr de uși și locuri, cutie de viteze, transmisie, putere sau capacitate cilindrică lipsesc din fișa de prezentare. De asemenea, nu este menționat rulajul. Seria de șasiu este WDB9036721R605158. Vehiculul este declarat ca fiind în stare „utilizat”. Prețul de pornire este de 9.450 lei.

Al doilea bun este o remorcă marca STEMA, model SH 01-2BA / SYSTEMA JAAEC BA, fabricată în 2022, culoare gri. La fel ca în cazul Mercedesului, remorca este descrisă sumar, fără informații despre caroserie, capacitate sau alte specificații tehnice. Seria de șasiu este WSESHJE32NG000112. Se află în stare „utilizat” și are un preț de pornire de 3.000 lei.

Ultimul vehicul licitat este un autoturism marca FIAT, model DOBLO (223 AXH1ADOBLO), culoare roșu, an fabricație 2007. Nici pentru această mașină nu sunt oferite detalii despre caroserie, număr de uși, combustibil, transmisie sau capacitate cilindrică. Seria de șasiu este ZFA22300005448247. Vehiculul este utilizat, iar prețul de pornire este de 5.250 lei.

Licitația este publică, iar cei interesați pot participa respectând condițiile impuse de ANAF. De regulă, se solicită o garanție de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al fiecărui bun licitat. Documentația necesară și informațiile privind vizionarea bunurilor pot fi obținute de la sediul AJFP Sibiu.

Toate bunurile se vând „în starea în care se află”, iar autoritățile recomandă ca vehiculele să fie inspectate de către potențialii cumpărători înaintea licitației. Informațiile tehnice incomplete pot influența decizia de achiziție, așa că este importantă consultarea documentației oficiale.