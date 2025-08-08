organizează un eveniment de neuitat la brambura park – petreceri, botezuri, aniversări și team building-uri în aer liber / foto, video

Dacă ești în căutarea unui loc cu adevărat special pentru a organiza un eveniment privat sau, pur și simplu, vrei să petreci o zi relaxantă alături de cei dragi, Brambura Park te așteaptă cu drag. Situat în mijlocul naturii, aproape de Sibiu, Brambura Park este mai mult decât un parc de distracții – este o lume de poveste în care bucuria, aventura și liniștea se împletesc perfect.

Pe Valea Avrigului, la doar 35 de kilometri de municipiul Sibiu, Brambura Park organizează evenimente care rămân în amintire. Fie că este vorba despre o aniversare, un botez, o petrecere privată sau un team building, spațiul și echipa de profesioniști sunt pregătite să transforme orice ocazie într-o experiență reușită.

Brambura Park organizează cu drag evenimente pentru toate vârstele: zile de naștere pentru copii, pline de jocuri și distracție, botezuri într-un cadru natural și plăcut, petreceri private personalizate și team building-uri pentru companii, într-un decor relaxant și prietenos.

Mai mult, cei care aleg să organizeze evenimente la Brambura-Park beneficiază gratuit de acces la atracțiile speciale ale parcului! Vizitarea Casei Întoarse, accesul la Mini-Zoo și la toate locurile de joacă clasice din parc sunt incluse, oferind participanților o experiență completă, distractivă și memorabilă.

Rezervă acum la numărul de telefon 0723 602 594 și transformă orice ocazie într-un eveniment de neuitat!

Atracții pentru toate vârstele

La Brambura Park, oaspeții se bucură de un spațiu generos, cu activități diverse pentru copii, adolescenți și adulți precum: autodrom și piste de mașinuțe electrice, tubing pentru cei care caută adrenalină, tobogane și leagăne uriașe, trenuleț pe roți și trenuleț pe șine, Mini Zoo cu alpaca, căprițe, iepurași, dar și cu pui de căprioară carpatină și lopătar și trei căsuțe magice, ascunse într-o pădure de poveste.

Casa Întoarsă este una dintre principalele atracții de la Brambura-Park. Construcția spectaculoasă, de 200 metri pătrați, are 10 încăperi unde totul este… „pe dos”. Tot aici există, de altfel, un loc de joacă și un Jumbo Jet – o atracție inedită pentru copii. Lângă Casa Întoarsă, copiii se pot bucura de alte locuri de joacă, de o tiroliană, leagăne, trambuline și o groapă de nisip.

Un loc pentru întreaga familie

Brambura Park nu este doar pentru evenimente. Este un loc unde părinții se relaxează, copiii se bucură de joacă și toți vizitatorii se simt bineveniți. Indiferent de zi sau sezon, parcul de distracție este deschis familiilor care vor să petreacă împreună timp de calitate, într-un cadru sigur și prietenos.

După o zi plină de distracție, Brambura Park se asigură că găsești un loc unde să îți potolești foamea și să te bucuri de preparate delicioase. Indiferent de eveniment sau preferințe, Brambura Park pune dispoziție meniuri variate: tradiționale, moderne sau vânătorești. Bucătarii pregătesc preparate delicioase, iar pachetele sunt gândite astfel încât să se potrivească fiecărui tip de eveniment și fiecărui buget.

