pisici, cărți și tihnă: biblioteca astra a sărbătorit ziua internațională a pisicilor

Pe 8 august, pisicile din toată lumea primesc un omagiu discret, dar tandru, cu ocazia Zilei Internaționale a Pisicilor – un moment care aduce în prim-plan nu doar farmecul lor inconfundabil, ci și rolul pe care l-au avut, de-a lungul timpului, în spații culturale precum bibliotecile.

La Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, pisicile nu sunt doar surse de inspirație, ci și musafiri ideali ai lecturii tihnite. „Sărbătorim nu doar felinele elegante și jucăușe, ci și contemplația, liniștea, introspecția și misterul – trăsături care le caracterizează și care se potrivesc perfect cu atmosfera unei biblioteci”, spun reprezentanții instituției.

Istoric vorbind, prezența pisicilor în biblioteci nu este deloc întâmplătoare. În Evul Mediu, pisicile erau păstrate în incintele bibliotecilor universitare pentru a proteja colecțiile de rozătoare. Uneori, acestea apăreau chiar în registrele de cheltuieli, fiind „angajate” cu hrană și adăpost.

În acest spirit, Biblioteca ASTRA propune o serie de lecturi pentru cititorii mici și mari, având în centru universul pisicesc:

„Dewey: pisoiul din biblioteca unui mic oraș cucerește lumea” – o poveste adevărată despre loialitate și prietenie, de Vicki Myron și Bret Witter;

„Pisica lui Dalai Lama” – de David Michie, o incursiune în filosofia budistă prin ochii unei pisici dintr-un templu tibetan;

„Jup, un pisoiaș de soi – Vol. 7: La cules de polen” – de Alex Blenche, pentru copii și părinți care caută lecturi cu umor și tandrețe;

„Pisicile războinice” – de Erin Hunter, o serie epică despre clanuri de pisici care trăiesc după un cod al onoarei.

Lecturile pot fi descoperite la sediul bibliotecii din Sibiu, sub îndemnul codificat al verii: „Cărți cu și despre pisici, pentru o vacanță relaxantă.”

Ziua Internațională a Pisicilor a fost instituită în 2002 de International Fund for Animal Welfare, fiind astăzi coordonată de organizația International Cat Care, cu scopul de a promova grija, respectul și afecțiunea pentru aceste animale.

La final, mesajul Bibliotecii ASTRA pentru toți iubitorii de cărți și pisici este simplu: „La mulți ani cu drag de carte!”