președintele readuce 7 judecători în sistem, dar pensionările din justiție continuă fără oprire

Președintele Nicușor Dan a semnat vineri mai multe decrete pentru reîncadrarea în funcție a șapte judecători pensionați anterior, readucându-i în sistem începând cu 1 septembrie 2025.

Printre aceștia se numără Mihaela Părăușanu, pensionată din 2022, readusă la Judecătoria Buftea, și Nicoleta Nolden, pensionată tot în 2022, care a lucrat ulterior la cabinetul unui deputat și a fost detașată consul la Bonn. Alți judecători reîncadrați vor activa la tribunale și judecătorii din Bistrița, Dolj, Olt și Iași, relatează Digi24.

În paralel, președintele a semnat și patru decizii de pensionare pentru procurori, iar săptămâna trecută a aprobat pensionarea altor 73 de magistrați, în contextul unui val continuu de ieșiri din sistem. Nicușor Dan a declarat că analizează în total 76 de cereri de pensionare și intenționează să discute telefonic cu magistrații pentru a-i convinge să rămână în sistem, criticând în același timp legislația care permite pensii egale cu salariile, ceea ce, spune el, încurajează plecările.

Magistrații sunt nemulțumiți de proiectul de lege privind reforma pensiilor speciale, iar un membru al Consiliului Superior al Magistraturii a criticat dur Guvernul, comparându-l cu „un măcelar într-o sală de operație”.