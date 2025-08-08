proiect respins: băsescu nu primește încă vila de protocol

Fostul președinte Traian Băsescu urma să primească, vineri, o locuință de protocol din partea RA-APPS. Proiectul, însă, nu s-a aprobat.

„Proiectul de HG referitor la imobilul RAAPPS nu s-a aprobat”, au transmis reprezentanții Guvernului, fără să precizeze motivele.

Guvernul urma sa aprobe în ședința de vineri un proiect de hotărâre de guvern (HG) „privind schimbarea destinaţiei unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.60/2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru atribuirea destinației acestuia ca reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român”.

Vila urma să îi fie atribuită lui Traian Băsescu, în urma deciziei CCR, prin care își recapătă drepturile de fost președinte.