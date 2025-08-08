rezultate spectaculoase pentru echitația sibiană la campionatele naționale. aur pentru celia / foto

Sub conducerea lui Ionel și Daniel Bucur, echitația sibiană a impresionat zilele trecute la Campionatul Național de la Baza Ecvestră 163 Plopi din Prejmer.
După o finală captivantă desfășurată pe parcursul a 3 manșe, Celia Chiriac și căluțul Vegas au fost singurii sportivi fără nici o greșeală. Astfel Celia Chiriac (Team Bucur) și-a adjudecat și titlul de campioană a României în Finala de la juniori 1, o performanță de nivel înalt.
Performanțe notabile au avut și alte două sportive de la Team Bucur, Izabel Agârbiceanu (loc 4) respectiv Ruxandra Florea (loc 7).
Amazoanele de la Team Bucur au avut prestații lăudabile și în acest an la finala de campionat. Astfel, Ramona Bucur și căluțul Cupido G s-au situat pe locul 4, iar Laura Yara Rus și căluțul Landino s-au clasat pe un onorabil loc 5.
La Grand Prix, proba de elită, Ilinca Barna (CSM Sibiu) și căluțul Famous Cosena a obținut două medalii de argint în proba Golden-Tour (140-145 cm) și încă un loc 2 la Golden Tour (150 cm).
Ionel Bucur (CSM Sibiu) și calul Di’Caprio s-a clasat pe locul 3 la Golden Tour (140 – 145 cm) și pe 5 la Gold Tour (150 cm). Tot el dar alături de calul Air King s-a situat pe 5 la Silver Tour (1.50 cm).
Daniel Bucur (CSM Sibiu) și calul Casinia Z au fost pe locul 4 în proba de Golden Tour (140 – 145 cm).
Momentul culminant al Campionatului Național a fost proba Grand Prix, acolo unde performanța a atins cel mai înalt nivel.
