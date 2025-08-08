școlile din județul sibiu care riscă să își piardă personalitatea juridică. directorii își pierd funcțiile

Zeci de unități de învățământ din județul Sibiu și-ar putea pierde personalitatea juridică ca urmare a Legii nr. 141/2025 care prevede proceduri de reorganizare a școlilor. Cele mai mari riscuri sunt în municipiile Sibiu și Mediaș.

Ministerul Educației a trimis spre publicare în Monitorul Oficial două proceduri în vederea aplicării Legii 141/2025 care reglementează reorganizarea unităților de învățământ. Cunoscută ca „Legea Bolojan”, aceasta ar urma să aducă modificări în cadrul mai multor școli și grădinițe din județ.

Școlile și grădinițele care riscă să își piardă personalitatea juridică

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Sibiu a trebuit să identifice școlile care nu mai îndeplinesc condițiile legale pentru a funcționa cu personalitate juridică. Apoi, împreună cu autoritățile locale, ISJ trebuie să stabilească cum se va face reorganizarea și ce școli vor fi comasate. Termenul limită pentru această procedură este 11 august, urmând ca mai apoi ARACIP să aprobe reorganizările până în 13 august.

În acest context, școlile care au sub 500 de elevi, iar grădinițele care au sub 250 de elevi înscriși în noul an școlar, vor urma să fie reorganizate.

Potrivit reprezentanților ISJ Sibiu, cele mai multe modificări vor avea loc în municipiile Sibiu și Mediaș, în orașele Agnita și Avrig și în comuna Rășinari. În unele UAT-uri, acolo unde este atins numărul de elevi, s-au realizat în anii trecuți comasări. Este și cazul comunei Iacobeni, acolo unde liceul, școala generală și grădinița funcționează sub o singură personalitate juridică.

În cazul municipiului Sibiu, următoarele școli și grădinițe nu au în noul an școlar peste 500 de elevi înscriși, respectiv peste 250 copii înscriși, astfel că riscă să fie comasate:

Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură „Carol I” Sibiu: 377 elevi; Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Sibiu: 485 elevi; Școala Gimnazială nr. 2 Sibiu: 397 elevi; Școala Gimnazială nr. 10 Sibiu: 357 elevi; Școala Gimnazială nr. 23 Sibiu: 413 elevi; Grădinița cu PP nr. 5 Sibiu: 142 elevi; Grădinița cu PP nr. 14 Sibiu: 232 elevi; Grădinița cu PP nr. 17 Sibiu: 160 elevi; Grădinița cu PP nr. 18 Sibiu: 158 elevi; Grădinița cu PP nr. 19 Sibiu: 194 elevi; Grădinița cu PP nr. 26 Sibiu: 218 elevi; Grădinița cu PP nr. 28 Sibiu: 245 elevi; Grădinița cu PP nr. 37 Sibiu: 155 elevi: Grădinița cu PP nr. 42 Sibiu: 163 elevi; Grădinița cu PP nr. 43 Sibiu: 230 elevi;

Alte școli din județ care riscă să își piardă personalitatea juridică:

Liceul Tehnologic Marșa: 409 elevi; Școala Gimnazială „Badea Cîrțan” Cârțișoara: 167 elevi; Școala Gimnazială „Bathory Istvan” Mediaș: 81 elevi; Școala Gimnazială Blăjel: 153 elevi; Școala Gimnazială Bruiu: 92 elevi; Școala Gimnazială Chirpăr: 221 elevi; Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș: 461; Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș: 427; Școala Gimnazială „Georg Daniel Teutsch” Agnita: 413 elevi; Școala Gimnazială nr. 4 Mediaș: 436 elevi;

Odată cu comasarea unităților de învățământ, directorii își vor pierde funcțiile. Aceștia nu vor fi dați afară, ci vor reveni la catedră. Decizii concrete vor fi luate în cursul săptămânii viitoare, iar după data de 22 august directorii și personalul auxiliar, precum contabili și secretari, vor primi lămuriri cu privire la funcțiile lor.