sesiunea de toamnă bac 2025 în sibiu: aproape 600 de absolvenți vor susține probele scrise

570 de candidați, absolvenți ai claselor a XII-a și a XIII-a din județul Sibiu, vor susține examenul national de Bacalaureat, sesiunea 4 august – 26 august 2025

Examenul a debutat cu evaluarea competențelor lingvistice și digitale din perioada 4 – 8 august 2025, conform OME nr. 6.481 din 30.08.2024.

Probele scrise încep luni, 11 august 2025, cu proba E.a) la limba și literatura română. Marți, 12 august, se desfășoară proba E.c) obligatorie a profilului (matematică sau istorie), miercuri (13 august) proba E.d) la alegere a profilului și specialității (fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie), iar joi (14 august) va avea loc proba E.b) la Limba și literatura maternă.

Probele scrise pentru examenul național de Bacalaureat 2025, sesiunea august, încep la ora 9:00 și se vor desfășura în 3 de centre de examen: Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ”Terezianum” Sibiu (221 candidați), Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu (240 candidați) și Colegiul ”Școala Națională de Gaz” Mediaș (109 candidați). Intrarea candidaților este permisă până la ora 8:00.

Primele rezultate vor fi comunicate luni, 18 august, până la ora 12:00 (în centrele de examen).

Vizualizarea lucrărilor scrise și contestațiile pot fi depuse în ziua de 18 august 2025 (în intervalul orar 14:00 – 18:00), precum și în zilele de marți și miercuri (19 și 20 august 2025). Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afișate marți, 26 august 2025.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor și instrumente de desen la proba de matematică.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări/materiale: manuale, dicționare, notițe, însemnări, foi volante care nu au aplicate ștampila centrului de examen pe ele, memoratoare, hărți etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete, căști audio etc.).

Lucrările scrise ale candidaților vor fi scanate în sălile de examen și centralizate la nivel național, iar evaluarea digitalizată a lucrărilor va fi generalizată.