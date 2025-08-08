sibian decedat pe munte în zona cabanei suru din munții făgăraș / video

Un sibian s-a accidentat, vineri, în munții Făgăraș, în apropiere de cabana Suru. Salvamontiștii sibieni au intervenit de urgență, fiind alertat și elicopterul SMURD. Din păcate, bărbatul a decedat.
Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu a intervenit de urgență în urma unui apel primit prin 112, care semnala că un turist este grav accidentat în zona cascadei dinspre Cabana Suru, Munții Făgăraș.
„Echipa Salvamont s-a deplasat rapid la locul indicat, fiind alertat și elicopterul SMURD din cadrul Punctului de Operare Aeromedicală Caransebeș. Din nefericire, victima – un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Sibiu – a suferit leziuni incompatibile cu viața. Elicopterul a fost retras, iar echipa Salvamont Sibiu a procedat la recuperarea trupului și transportul acestuia până la baza muntelui”, transmite Dan Popescu, directorul Salvamont Sibiu.
Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost predat reprezentanților IML.
