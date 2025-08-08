soț agresiv din tălmăcel, sub ordin de protecție provizoriu

Bărbat din Tălmăcel, vizat de un ordin de protecție provizoriu după amenințări.

Polițiștii sibieni au emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile împotriva unui bărbat de 44 de ani, din Tălmăcel, după ce soția sa, în vârstă de 41 de ani, a reclamat că ar fi fost amenințată cu violență.

Sesizarea a fost făcută în data de 7 august, în jurul orei 14:00, prin apel 112, femeia relatând că în jurul orei 13:00, la domiciliul lor, a fost intimidată de către soțul său.

Polițiștii din Tălmaciu s-au deplasat prompt la locul incidentului și, în urma evaluării riscului, au decis să emită ordinul de protecție pentru a preveni eventuale acte de violență.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.