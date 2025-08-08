tensiuni la mârșa: comunitatea se opune comasării liceului tehnologic. primarul din avrig: „unde-i lege, nu-i tocmeală”

Comunitatea din Mârșa este în fierbere după ce au apărut informații că Liceul Tehnologic din localitate și-ar putea pierde personalitatea juridică și ar fi subordonat Liceului „Gheorghe Lazăr” din Avrig. Elevii, profesorii și localnicii consideră că decizia ar fi o lovitură pentru identitatea și viața comunității, în timp ce autoritățile susțin că este o măsură impusă de lege.

Rareș Drimbariu, președintele Consiliului Școlar al Elevilor de la Liceul Tehnologic Mârșa, spune că întreaga comunitate este revoltată. Acesta acuză primăria Avrig că ar fi trimis deja decizia către Inspectoratul Școlar Județean fără consultarea comunității și a consiliului local.

„Eu sunt doar un adolescent de 15 ani, dar gândesc matur și simt că ceea ce se întâmplă nu este corect. Vreau ca școala mea să rămână a noastră, a comunității, nu o anexă a altui liceu. Pentru mine și colegii mei, liceul este a doua casă”, a declarat Rareș.

Elevul povestește că liceul are o istorie de peste 50 de ani, dotări moderne obținute prin proiecte europene, inclusiv imprimante 3D și una dintre cele mai frumoase săli de sport din județ. În opinia sa, comasarea ar însemna pierderea identității școlii și a comunității.

Reacția comunității

Mai mulți locuitori din Mârșa, împreună cu profesori și elevi, au mers la Primăria Avrig pentru a cere explicații. Aceștia spun că au fost primiți de viceprimar, care le-ar fi spus că decizia nu aparține administrației locale. Totuși, Rareș afirmă că primarul ar fi transmis deja Inspectoratului Școlar Județean Sibiu documentele pentru comasare.

„Am mers 10 oameni la primărie, inclusiv două profesoare. Ni s-a spus că nu e decizia lor, dar documentele sunt deja trimise. E ilegal ce s-a făcut și încă nu e nimic sigur”, susține Rareș.

Poziția primarului Avrigului: „Unde-i lege, nu-i tocmeală”

Primarul Adrian Dumitru David explică faptul că măsura este prevăzută în Legea 104, intrată în vigoare pe 25 iulie, care stipulează că unitățile de învățământ cu sub 500 de elevi își pierd personalitatea juridică.

„Este o comasare prin absorbție. Copiii vor rămâne în aceleași spații, cu aceiași profesori. Singura schimbare este că funcția de director va fi subordonată unei alte școli. Nu este singurul caz — în județul Sibiu sunt aproximativ 20 de astfel de situații”, a declarat primarul.

Acesta a precizat că Liceul „Gheorghe Lazăr” din Avrig și Liceul din Mârșa au dotări similare prin proiecte finanțate din fonduri europene și prin PNRR, iar comasarea nu va afecta procesul educațional.

Edilul spune că a analizat atent situația și că, din păcate, „efectiv altă soluție nu este”. În același timp, recunoaște că există temeri din partea cadrelor didactice:

„Sunt interpretări din partea unor cadre didactice care, probabil, sunt speriate de o posibilă restructurare. Le înțeleg supărarea.”

Primarul a amintit că și alte școli din zonă, precum cea din Bradu, și-au pierdut personalitatea juridică, fiind integrate ca structuri ale altor unități școlare. Potrivit acestuia, pierderea personalității juridice a liceului din Mârșa este o consecință inevitabilă a aplicării legii, nu o decizie arbitrară a administrației locale.

Pentru autorități, comasarea este o chestiune strict administrativă. Pentru elevi și comunitate, este o pierdere a unui simbol local. În timp ce legea impune pragul de 500 de elevi, locuitorii din Mârșa se tem că odată pierdută personalitatea juridică, liceul își va pierde și autonomia, devenind o simplă extensie a unei instituții din Avrig.