tentativă de jaf, în direct: reporteriță atacată de un hoț pe motocicletă

O scenă desprinsă parcă dintr-un film de acțiune a fost surprinsă de o cameră de televiziune chiar înaintea unei transmisiuni în direct, la Rio de Janeiro. Reporterița braziliană Clara Nery, de la postul TV Band, se pregătea să intre în emisie când un motociclist i-a smuls telefonul din mână.

Imaginile filmate de cameraman arată cum jurnalista își verifică telefonul, în fața sediului televiziunii, când atacatorul se apropie din spate și trage brusc de aparat. Însă, spre ghinionul hoțului, dispozitivul îi scapă imediat din mâini și cade pe asfalt, permițându-i Clarei să-l recupereze.

„Ce sperietură! Ne pregăteam să intrăm în direct… într-un loc pe care îl considerăm sigur în Botafogo”, a declarat Nery, potrivit TV Band. „În video se vede clar cum pune mâna pe telefon și îl ia. Din fericire, îl țineam bine strâns”, a adăugat jurnalista.

Pe Instagram, Clara Nery a mulțumit telespectatorilor și poliției pentru sprijin, exprimându-și încrederea că autoritățile îl vor identifica rapid pe autor: „Important este că totul s-a terminat cu bine. Avem încredere în Poliția Militară și în Poliția Civilă că va fi găsit și arestat.”