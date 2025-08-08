timp de două zile, hoghilag devine capitala tuberozelor parfumate. programul complet al evenimentului

Mii de turiști din întreaga țară și din străinătate sunt așteptați, la sfârșitul acestei săptămâni, la Hoghilag, în județul Sibiu, pentru a lua parte la Sărbătoarea Tuberozelor.

Evenimentul se va desfășura în perioada 9-10 august 2025, iar în ultimii ani s-a transformat dintr-o sărbătoare locală într-un adevărat brand turistic, care atrage între 20 și 30.000 de turiști la fiecare ediție. Timp de două zile, comunitatea din Hoghilag își așteaptă vizitatorii pe „Tărâmul Tuberozelor” pentru a descoperi tradiția cultivării acestei flori parfumate.

Programul evenimentului va fi unul variat și va cuprinde un târg de produse locale și bunătăți, unde turiștii vor putea degusta și cumpăra specialități tradiționale. Concertele, lansările de carte, proiecțiile de film și atelierele cu teme diverse vor oferi opțiuni de petrecere a timpului pentru toate gusturile. Cele mai așteptate momente din program vor fi, ca în fiecare an, tururile ghidate în grădinile de tuberoze ale localnicilor. Vizitatorii vor avea ocazia să se plimbe prin câmpurile cu tuberoze parfumate și chiar să afle o parte dintre secretele cultivării acestei flori.

„Hoghilagul își deschide larg porțile pentru a-și primi prietenii pe Tărâmul Tuberozelor. În acest weekend special, suntem onorați și bucuroși să vă invităm la o nouă ediție a Sărbătorii Tuberozelor, un eveniment cu un program divers, unde suntem siguri că fiecare dintre dumneavoastră își va găsi momentul care îl va încânta. Ca de fiecare dată, în centrul acestei sărbători stă tuberoza, care nu este doar brandul localității noastre, ci este un simbol al hărniciei și pasiunii oamenilor din Hoghilag. Cultivatorii noștri s-au dedicat cu grijă și multă muncă pentru a crește și îngriji tuberozele cu parfum divin de care vă veți putea bucura în vizita dumneavoastră la Hoghilag. În același timp, sperăm ca tuberoza de Hoghilag să devină prima floare românească recunoscută și protejată la nivel european. Am depus dosarul pentru Indicația Geografică Protejată și așteptăm cu emoție rezultatul, care va fi o validare a tradiției pe care comunitatea noastră o păstrează cu sfințenie. Vă așteptăm cu mare drag la Hoghilag, pe Tărâmul Tuberozelor!” a declarat Nicolae Lazăr, primarul comunei Hoghilag.

Comuna Hoghilag din județul Sibiu este o comunitate cu rădăcini săsești, recunoscută pentru celebrele „tuberoze de Hoghilag”. Tradiția cultivării acestor flori a fost preluată de la vechii sași din comunitate și este transmisă din generație în generație de câteva zeci de familii din Hoghilag.

Tuberoza de Hoghilag ar putea deveni în curând prima floare din România protejată la nivel european. Echipa Primăriei Hoghilag a pregătit dosarul prin care solicită Comisiei Europene acordarea Indicației Geografice Protejate „tuberozei de Hoghilag”, un proces coordonat de expertul agricol Ionuț Diaconeasa. Dacă va primi certificarea, tuberoza de Hoghilag va fi a treia floare din Uniunea Europeană inclusă în registrul indicațiilor geografice, alături de Azaleea de Gent din Belgia și Trandafirul de Szoregy din Ungaria. Această recunoaștere va consolida renumele comunei Hoghilag, o comunitate unde tradiția cultivării florilor este transmisă de zeci de familii din generație în generație.

PROGRAM

Loc de desfășurare: Tărâmul Tuberozelor

SÂMBĂTĂ 09 August

08:30-11:00 Crosul „Inimi și Tuberoze” un eveniment organizat de Primăria Hoghilag și Echipa de inimi;

18:00-18:30 Recital de Fluier și vioară în grădinile cu tuberoze de la numărul administrativ 316 și 317;

12:00-20:00 Ateliere tradiționale: PROFI;

12:00-22:00 Târg de produse și bunătăți locale – Hoghilag, Valchid și Prod;

12:00-22:00 Expoziție cu vânzare produse locale „Asociația Centrul de Excelență pentru Promovarea Comunei Hoghilag”;

12:00:22:00 Turul culturilor de tuberoze;

_____________________________________________________________________________________________

Loc de desfășurare: Biserica Evanghelică din Hoghilag

SÂMBĂTĂ 09 August

_____________________________________________________________________________________________

11:00-12:00 Proiecție de film: „Orgile din Transilvania”;

12:00-13:00 Recital de pian al elevilor ȘCOLII POPULARE DE ARTE ȘI MESERII „ILIE MICU” DIN SIBIU;

13:00-14:00 „Poveste muzicală de odinioară” – incursiune în perioada interbelică prin muzica și vers susținută de Miruna Ionescu (actriță) și Valentin Albeșteanu (violonist) acompaniați de Taraful de Oraș compus din: Valentin Cucu la pian, Daniel Mustăția la acordeon și Nicolae Petrea la contrabas;

14:00-15:00 Lansare de carte Ulrike Schinker: „Hoghilag – Amintiri din Istoria Satului”, traducere din germană Mihai Florea, prezintă Mihai Florea;

15:30 Clasa externă de canto a ȘCOLII POPULARE DE ARTE ȘI MESERII „ILIE MICU” DIN SIBIU;

Recital de muzică tradițională: RAREȘ CHELE;

Luminița Maria Dejan

Proiecție de film: ”Orgile din Transilvania;

_____________________________________________________________________________________________

Loc de desfășurare: Tărâmul Tuberozelor

DUMINICĂ 10 August

_____________________________________________________________________________________________

18:00-18:30 Recital de Fluier și vioară în grădinile cu tuberoze de la numărul administrativ 316 și 317;

12:00-20:00 Ateliere tradiționale: PROFI;

12:00-22:00 Târg de produse și bunătăți locale – Hoghilag, Valchid și Prod;

12:00-22:00 Expoziție cu vânzare produse locale „Asociația Centrul de Excelență pentru Promovarea Comunei Hoghilag”;

12:00:22:00 Turul culturilor de tuberoze;

_____________________________________________________________________________________________

Loc de desfășurare: Biserica Evanghelică din Hoghilag

DUMINICĂ 10 August

11:00-12:00 Proiecție de film: „Orgile din Transilvania”;

15:00-16:00 Romulus Cipariu: Recital de țambal;

16:00-17:00 Ansamblul Doruri Reghinene coordonat de instructor Alin Pop;

17:00-18:00 Conferință susținută de PR. CONF. UNIV. DR. CONSTANTIN NECULA.