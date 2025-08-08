zilele comunei păuca 2025 – folclor, tradiții și voie bună în inima comunității

Comuna Păuca se pregătește de sărbătoare, găzduind la sfârșitul acestei săptămâni, în 9 și 10 august 2025, o nouă ediție a Zilelor Comunei, un eveniment dedicat întregii comunități prin care promite două zile pline de folclor autentic și muzică bună.

Sărbătoarea va debuta sâmbătă, 9 august, la ora 18:00, pe scena amplasată în curtea Primăriei Păuca, unde este pregătit un spectacol folcloric extraordinar, susținut de nume consacrate precum Adrian Neamțu, Ionuț Micu, Natalia Rusu, Cornelia Lupulescu, Ovidiu Nechita și Lele Crăciunescu. Tineri interpreți locali de muzică populară, printre care, Andreea-Ioana Mechia, Alexia Nicoleta Natea, Luca – Ioan Damian, Ștefan David și Ioana Petrașcu vor completa programul, demonstrând că tradiția continuă din generație în generație.

Duminică, 10 august, începând cu ora 14:30, evenimentul va continua cu un moment de înaltă ținută culturală: lansarea unei broșuri monografice, semnată de profesorul și istoricul de artă Martin Rill și discursurile oficialităților. Ziua va continua cu un nou spectacol de excepție, iar pe scenă vor urca Fanfara din Petrești, Ansamblul de dansuri Valea Târnavei și trupa de dansuri săsești „Sachsische Volkstanzgruppe Muhlbach” din Sebeș. Spectacolul va culmina cu recitalurile unor interpreți îndrăgiți: Adrian Neamțu, Ioana Vezan, Surorile Ștefan, Alina Bîcă, David Crișan, Nelu Dordoi și Dumitru Stoicănescu.

„În fiecare an, Zilele Comunei Păuca sunt un prilej de bucurie și de reîntâlnire, un moment în care celebrăm ospitalitatea și spiritul puternic al comunității noastre. Cu o istorie de peste 700 de ani, ne mândrim cu tradițiile și obiceiurile pe care încercăm să le conservăm și să le transmitem mai departe copiilor noștri. Și de această dată, ne-am pregătit cu drag să primim acasă fiii și fiicele comunității noastre și pe toți oaspeții noștri. Oamenii din Păuca, Bogatu Român, Broșteni și Presaca sunt recunoscuți pentru ospitalitatea lor, pe care vă asigurăm că o vom demonstra din plin și de această dată. Vă invităm cu mare drag la sărbătoarea noastră și le mulțumim tuturor celor care ne vor onora cu prezența la aceste manifestări”, a spus Niculae Dancu, primarul Comunei Păuca.

Sărbătoarea „Zilele Comunei Păuca” este o acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Sibiu și Consiliul Local Păuca.