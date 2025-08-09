update: avion prăbușit în curtea unei firme din arad. un pilot wizz de 47 de ani și un tânăr de 18 ani sunt victimele

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă în curtea unei societăți comerciale din municipiul Arad, pe Calea Aurel Vlaicu. Incidentul a mobilizat mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad și ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), transmite MEDIAFAX.

Potrivit ISU Arad, la locul intervenției au fost trimise două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă și trei ambulanțe SAJ.

Aparatul de zbor s-a prăbușit, în jurul orei 11,30, în curtea fostei fabrici de vagoane marfă de pe Calea Aurel Vlaicu, din zona Gării Arad. Fabrica nu mai funcționează însă din luna iunie, fiind închisă de proprietarii americani.

Salvatorii au găsit în aeronavă două victime, ambii bărbați, care, din păcate, au fost declarați decedați. Autoritățile urmează să stabilească identitatea acestora și cauzele producerii accidentului aviatic.

Conform surselor Agerpres, pilotul avea 47 de ani și era din București, iar în trecut a lucrat la cel puțin trei companii aeriene de linie. El a luat la un zbor de agrement un tânăr de 18 ani din Arad, care avea asupra sa telefonul tatălui său, un om de afaceri din Arad. Astfel, inițial, echipele de prim-ajutor, care au încercat să facă identificarea victimelor pe baza abonamentelor telefoanelor aflate asupra lor – în condițiile în care rănile suferite nu permiteau evaluarea vârstei -, au crezut că a doua victimă are 45 de ani.

Potrivit aradon.ro, Dan Popescu, tatăl tânărului aflat în avionul prăbușit sâmbătă, înainte de prânz, în curtea fabricii Astra de pe Calea Victoriei, a transmis un mesaj cutremurător despre pierderea fiului său.

„Au plecat spre ceruri. Copilul meu visa la o carieră în aviație, iar Vlad Zgărdău voia să-l îndrume. Astăzi au făcut ultimul lor zbor. Nu știu cum vom trăi fără tine, copil bun, cuminte și extraordinar de generos. O parte din mine s-a stins. De ce, Doamne, mi-ai luat copilul atât de repede, când avea toată viața înainte?”, a scris acesta.

Părintele a publicat și o fotografie emoționantă, surprinsă cu doar câteva minute înainte de tragedie, în care fiul său, Vlad Popescu, și pilotul Vlad Zgărdău apar în cabina avionului.

Vlad Popescu împlinise 18 ani în luna martie. Era pasionat de muzică, DJ și membru al echipei Bus Party Arad, prezentă la numeroase evenimente locale.

Aeronava era pilotată de Vlad Zgărdău, un aviator cu o vastă experiență, care, timp de aproape două decenii, s-a aflat la manșa unor avioane de pasageri ale companiilor Carpatair, Tarom și, în ultimii 12 ani, Wizz Air.