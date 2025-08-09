biblie neatinsă de foc, descoperită de pompieri după un incendiu fulminant în strehaia

În localitatea Strehaia, județul Mehedinți, pompierii au descoperit o scenă de-a dreptul tulburătoare la finalul intervenției lor: o Biblie neatinsă de flăcări, deși casa și biserica din apropiere fuseseră devastate de incendiu.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Mehedinți, pompierii din cadrul Stației Strehaia au intervenit sâmbătă după-amiaza pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință situată pe strada Republicii din oraș. Din cauza vântului puternic, focul s-a extins rapid și la biserica aflată în imediata vecinătate. Pompierii au acționat prompt, confruntându-se cu fum dens și temperaturi ridicate, însă au reușit să evite victime și să limiteze pagubele materiale.

„Printre dărâmături și cenușă, în mijlocul obiectelor carbonizate, colegii noștri au descoperit o biblie neatinsă de flăcări. Paginile ei rămase intacte par să fi traversat focul ca prin minune, purtând mai departe cuvintele cu speranță. Într-o zi în care focul a distrus, acest semn a amintit tuturor că există lucruri pe care nici flăcările nu le pot atinge”, au transmis reprezentanții ISU Mehedinți printr-un mesaj emoționant preluat de MEDIAFAX.