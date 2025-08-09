fc hermannstadt vrea să producă surpriza la craiova. “măldă” are argumente / video

FC Hermannstadt are un meci extrem de dificil duminică (ora 18.30), la Craiova, cu Universitatea, oltenii fiind cea mai în formă echipă din startul acestui sezon.

Sibienii nu au încă nicio victorie în Superliga, având trei remize la activ. Craiova are 10 puncte din 4 meciuri și este ca și calificată în play-off-ul din Conference League.

Sibienii nu au reușit să învingă niciodată ca oaspeți pe terenul Universității. În prima vizită la doljeni, a fost 1-1, în 2018, dar apoi au urmat cinci triumfuri la rând ale craiovenilor contra lui FC Hermannstadt. ”Statistica nu merge așa la nesfârșit, așteptăm și noi o victorie, ea poate veni duminică sau data viitoare, au fost mai buni ca noi. Sezonul trecut am făcut o repriză bună, apoi Mitriță a făcut diferența. Craiova e bine valoric, noi trebuie să compensăm prin atitudine, sacrificiu, personalitate, asta face diferența” a anunțat antrenorul Marius Măldărășanu într-o conferință de presă susținută sâmbătă, la Sibiu.

Tehnicianul le cere jucătorilor săi să nu mai piardă mingea cu ușurință în propria jumătate de teren. ”Craiova este o echipă care își dorește campionatul, știe toată lumea că de ceva vreme cam ăsta este obiectivul principal. Este o echipă de cupele europene, un parcurs bun, un start de sezon foarte bun, a marcat foarte multe goluri, are calitate tehnică și o posesie bună. Va trebui să fim pregătiți de efort, mi-aș dori să reglăm asta, pentru că am cam suferit în meciul cu cu Cluj. Toate momentele în care pierdem mingea ușor, fac ca efortul mare să ducă la o lipsă de prospețime și de luciditate în fața porții. Cu siguranță va trebui să fim cel puțin la fel de reactivi cum a fost în meciul trecut, când am avut multe situații de a marca, sunt sigur că vom avea ocazii, dar va trebui acolo să avem o liniște mai mare în fața porții” a explicat Măldărășanu.

Oficialii lui FC Hermannstadt suspină încă după punctele risipite cu Metaloglobus, după ce sibienii au avut 2-0 la pauză. ”Din punct de vedere defensiv, va trebui să ne câștigăm duelurile, oltenii sunt o echipă cu calitate tehnică și se va ajunge în situații de 1 la 1 în anumite momente. Trebuie să fim optimiști, avem doar trei puncte, poate atâta merităm, dar cred că puteam să avem mai multe, din punct de vedere al ocaziilor și al anumitor momente în toate jocurile. Suntem încrezători, încercăm să jucăm fotbal și jucând bine, vor veni și punctele. E adevărat, în față avem un adversar de calibru, dar este o etapă de început de campionat, am întâlnit deja trei echipe de cupele europene și asta nu scuză că avem doar trei puncte, pentru că puteam avea măcar acele puncte cu Metaloglobus, datorită evoluției scorului, și atunci lucrurile erau mai liniștitoare.”

Doi dintre stranieri ajunși în această vară la Sibiu, Jair și Karo nu sunt încă apți și nu vor evolua duminică, în Bănie. ”Îl așteptăm pe Jair, dar avem răbdare pentru că oricum vor dura probabil actele și el are a doua săptămâni în care acumulează. Karo are cu probleme la spate, probabil și datorită lipsei meciurilor în lunile precedente, are un dezechilibru pe zona abdominală, abdomen, fesieri, spate și aici trebuie să lucreze mai mult, acolo trebuie să avem ceva răbdare. Și el vrea să joace, a fost o perioadă după meciul de la Arad, în care se antrena așa, în valuri. Cu siguranță, el ne va ajuta. Avem nevoie să avem un lot care să ne ajute” a încheiat Marius Măldărășanu.