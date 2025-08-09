înfrângere pentru csc șelimbăr la cisnădie, cu asa tg. mureș. ”călăreții roșii” fără punct după două etape / foto

CSC 1599 Șelimbăr a pierdut sâmbătă la Cisnădie, 1-3 (1-1) cu ASA Tg. Mureș, în etapa a doua a sezonului regular din Liga 2.

După jocul bun din prima rundă de la Oradea, Șelimbărul așteapta primele puncte din acest sezon la debutul în fața suporterilor în noul sezon.

Finalul primei reprize a meciului de la Cisnădie a adus și golurile. Tg. Mureș a deschis scorul în minutul 44 prin Serges Ekollo, care a fructificat o centrare în fața porții de la Bîrnoi.

Șelimbărul a egalat rapid, în prelungirile primei reprize, prin Cosmin Bucuroiu, o injecție de moral la pauză pentru echipa lui Eugen Beza.

Mureșenii revin în avantaj în minutul 50, când Serges Ekollo reușește să marcheze după o centrare venită din corner.

Spre final, oaspeții dau lovitura și mai marchează o dată din penalty, transformat de Zukanovic. Astfel, Tg. Mureș, continuitoarea Unirii Ungheni la Liga 2 s-a impus la Cisnădie cu 3-1.

CSC 1599 Șelimbăr nu are niciun punct după primele două etape din sezonul regular, ocupând locul 20 din 22 de echipe.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Buzan, Natea, Giafer, Cotogoi (Hanzu) – Boboc, Al. Luca – P. Petrescu (Lenghel), D. Benzar (Jurj), Birbic (Ntim) – Bucuroiu. Antrenor: Eugen Beza