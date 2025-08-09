lansarea „amintiri din istoria satului” la hoghilag. povești despre tuberoze și o biserică readusă la viață/ foto, video

Sâmbătă, 9 august, în cadrul „Galei Tărâmul Tuberozelor”, Biserica Evanghelică din Hoghilag a găzduit un moment cultural deosebit: lansarea cărții „Hoghilag, Amintiri din Istoria Satului”, scrisă de Ulrike Schinker și tradusă în limba română de Mihai Florea. În sala plină, cu zeci de oameni veniți din localitate și din împrejurimi, atmosfera a fost una caldă și plină de emoție.

Moderatoarea evenimentului a deschis întâlnirea subliniind importanța momentului: „E o bucurie pentru noi să fiți astăzi prezenți într-un număr atât de mare pe tărâmul tuberozelor, pentru că este deja alături de mine. Am să-i dau cuvântul pentru a vă spune mai multe domnului primar Nicu Lazăr.”

Primarul a vorbit cu pasiune despre comunitate și tradițiile locale:

„Bună ziua și bine ați venit din nou pe tărâmul Tuberozelor, așa cum spun în fiecare an. E o plăcere și o onoare pentru noi să vă avem oaspeți în aceste zile. Sărbătoarea Tuberozei e o sărbătoare despre oameni, iar vedeta acestei sărbători sunt oamenii noștri care muncesc de dimineața până seara în grădinile de tuberoze, dar și cei care produc legume, miere sau brânză. Dorința noastră e aceea ca în momentul în care plecați de la Hoghilag, să mergeți acasă cu cel puțin trei fire de tuberoze.”

Edilul a descris efortul din spatele unei flori aparent delicate: „Tuberoza înflorește la trei ani. Dacă cumpărați un fir cu cinci lei, să știți că în spate sunt trei ani de muncă – plantare, îngrijire, scoatere și replantare. Cinci lei e un preț extrem de mic pentru atâta muncă.”

A urmat și povestea bisericii evanghelice, locul evenimentului: „Acum opt ani, această biserică era plină de oi și un măgar, tavanul era căzut și urma să se prăbușească. Am convins comunitatea săsească să ne-o vândă cu un euro. Acum doi ani i-am refăcut șarpanta și jgheaburile, iar anul acesta a intrat în Programul Național de Restaurare.”

Liderul PSD Sibiu, Bogdan Trif, a lăudat viziunea primarului: „Mi-a spus: ‘Bogdan, eu vreau să încep altfel. Prima dată modernizez școlile și grădinițele. De acolo trebuie să plecăm – de la educație.’ Știa că riscă să piardă alegerile, dar a mizat pe viitorul copiilor. De multe ori a pus bani din salariul său pentru școală și niciodată nu s-a plâns. Pentru asta merită toate aplauzele dumneavoastră.”

Lansarea de carte s-a înscris într-un program mai amplu al Sărbătorii Tuberozelor, cu recitaluri, ateliere tradiționale, târguri de produse locale și tururi ale culturilor de tuberoze, transformând Hoghilag într-un veritabil punct de întâlnire pentru tradiție, cultură și comunitate.