participare record la festivalul tuberozelor din hoghilag: „nu a fost niciodată așa de aglomerat” ce găsiți și duminică la eveniment / foto, video

În inima satului Hoghilag, festivalul tuberozelor a adus un aer festiv și vibrant, oferind vizitatorilor o experiență completă ce a îmbinat parfumul delicat al tuberozelor cu bogăția produselor locale și un program cultural atent gândit. Atmosfera a fost plină de energie, cu un vuiet constant, oameni care se îmbulzeau nu doar la florile superbe, ci și la standurile încărcate cu bunătăți autentice.

În centrul atenției au fost florile, dar și gusturile și aromele tradiționale. Vizitatorii au făcut poze cu firicelele delicate de tuberoze, vândute cu 3-5 lei, și apoi au pornit în descoperirea târgului cu produse locale. Cozile de la biserica evanghelică au fost lungi, dovadă a interesului crescut pentru patrimoniul cultural.

La standuri, producătorii locali au oferit o gamă variată de bunătăți: castraveți bio, siropuri de mure și afine, dulcețuri și licori tradiționale, toate cu prețuri accesibile. Maria, una dintre vânzătoare, ne-a împărtășit cu emoție povestea lor:

„Soția vărului meu are aici, la Hoghilag, o plantație de mure și zmeură. Zmeura e cam puțină, pentru că mai durează vreo două săptămâni până dă producția, dar murele sunt foarte, foarte multe. Eu stau acum la vânzare, pentru că ea culege din plantație. Castraveții sunt bio, la fel și siropurile de mure, iar siropul de afine vine la pachet cu dulceați făcute cu drag. Caserola asta, care are aproape jumătate de kilogram, costă doar 10 lei. Am venit din Germania să o ajut, pentru că plantația e bogată și trebuie să fim aici să primim oamenii cum se cuvine.”

Teodor, un alt producător dedicat, a adăugat:

„Avem produse naturale de la țară: dulceață de mentă, sucuri, siropuri, bulion, dar și lichior de mentă și vinuri. Prețurile sunt rezonabile, gemul e 20 de lei, siropul 39, iar dulceața de mentă 35 de lei. Este al treilea an în care participăm și pot spune că anul acesta a fost mult mai aglomerat, cu mult mai mulți vizitatori decât în anii anteriori.”

O notă aparte a fost adusă de o altă vânzătoare:

„Noi avem jucării făcute de Maria Bucurenciu, un artist care are un magazin online în București. Pe lângă acestea, invităm toți să guste pufoșeniile noastre delicioase.”

Un program cultural care încântă și educă

Pe lângă florile și bunătățile locale, programul festivalului a fost bogat și variat, adresându-se tuturor gusturilor. Sâmbătă, între orele 08:30 și 11:00, a avut loc crosul „Inimi și Tuberoze”, un eveniment care a reunit comunitatea într-o atmosferă sportivă și prietenoasă. După-amiaza a fost animată de recitaluri de fluier și vioară în grădinile cu tuberoze, dar și de ateliere tradiționale desfășurate până seara.

La biserica evanghelică din Hoghilag, programul cultural a inclus proiecții de film cu „Orgile din Transilvania”, recitaluri de pian susținute de elevii Școlii Populare de Arte și Meserii „Ilie Micu” din Sibiu și povești muzicale din perioada interbelică, prezentate de actrița Miruna Ionescu și violonistul Valentin Albeșteanu, acompaniați de un taraf local.

Duminică, atmosfera va continua cu recitaluri de tambal, ansambluri folclorice și o conferință susținută de profesorul universitar Constantin Necula.

Programul cultural de duminică, 10 august

Festivalul a oferit și o agendă culturală bogată pentru ultima zi: