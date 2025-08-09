pnrr:construire cresă mare, str. viitorului, nr. 28 a, municipiul sibiu

COMUNICAT DE PRESĂ
Sibiu, 09.08.2025
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Lansare proiect
„Construire Cresă mare, str. Viitorului, nr. 28 A, municipiul Sibiu”
Municipiul Sibiu, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului cu nr. C15-02-60, intitulat „Construire Cresă mare, str. Viitorului, nr. 28 A, municipiul Sibiu”
Apelul de proiecte este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții și Compania Națională de Investiții, în calitate de structură de implementare, fiind finanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.
Obiectivul general al proiectuluivizează creșterea capacității sistemului de învățământ, respectiv al serviciilor de educație timpurie antepreșcolară, prin construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe eficiente energetic, cu o capacitate de 110 locuri, în Municipiul Sibiu.
Valoare totală a proiectului este de 22.834.891,51 lei inclusiv TVA, iar finanțarea nerambursabilă prin PNRR este de 21.667.344,35 lei din care valoarea eligibilă din PNRR este de 18.207.852,39 lei fără TVA, iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este de 3.459.491,96.
Perioada de implementare a proiectului este de 38 de luni începând de la 29.08.2022. Data estimată de finalizare a proiectului este 29.10.2025.
Date de contact beneficiar: Municipiul Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr.2 Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională Telefon:0269/208.960, Fax: 0269/208.849. Email: primarie@sibiu.ro
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/
