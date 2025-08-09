raziile poliției în sibiu: 245 de șoferi amendați și 10 permise reținute în acțiunea „speed”

La mijlocul săptămânii p, polițiștii sibieni au desfășurat o amplă acțiune de control în trafic, în cadrul campaniei europene ROADPOL – SPEED, dedicată prevenirii și combaterii încălcării regimului legal de viteză.

În perioada 7 – 8 august, echipajele Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au acționat pe toate categoriile de drumuri din județ, aplicând 245 de sancțiuni contravenționale pentru depășirea vitezei legale. Valoarea totală a amenzilor depășește 27.000 de lei.

Mai mult, 10 șoferi au rămas fără permis de conducere pentru 90 de zile, după ce au fost surprinși circulând cu peste 50 km/h peste limita legală.

„Viteza este principala cauză de producere a accidentelor rutiere cu consecințe grave. Polițiștii sibieni vor continua aceste acțiuni pentru prevenirea și combaterea încălcării regimului legal de viteză”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

Ce pățești dacă depășești viteza cu peste 50 km/h (2025) Conform Codului Rutier, această abatere este sancționată sever: Amendă : între 2.970 lei și 6.600 lei 9–20 puncte-amendă 1 punct-amendă = 10% din salariul minim brut pe economie (2025: 3.300 lei → 330 lei/punct)

: între Suspendarea permisului : 90 de zile, fără drept de circulație.

: 90 de zile, fără drept de circulație. Test de verificare : obligatoriu înainte de redobândirea permisului – minim 13 răspunsuri corecte din 15.

: obligatoriu înainte de redobândirea permisului – minim 13 răspunsuri corecte din 15. Eșec la test : suspendarea se prelungește cu 30 de zile.

: suspendarea se prelungește cu 30 de zile. Plata amenzilor: permisul se restituie doar dacă toate amenzile restante sunt achitate. Important: Nu există reducerea perioadei de suspendare pentru această abatere, chiar dacă testul este promovat din prima încercare.

Recomandările poliției pentru șoferi: