salvat cu elicopterul după ce a căzut 100 de metri într-o prăpastie, pe vârful moldoveanu

Un bărbat a fost salvat sâmbătă de echipele Salvamont Argeș, după ce a căzut aproximativ 100 de metri într-o prăpastie, în zona Vârfului Moldoveanu. Pentru recuperarea sa a fost necesară intervenția unui elicopter, din cauza terenului extrem de dificil.

Potrivit Salvamont Argeș, victima a intrat inițial în stare de șoc, dar ulterior a redevenit conștientă și cooperantă. În urma căderii, bărbatul a suferit multiple plăgi și escoriații, care au făcut imposibilă extragerea terestră.

„Lângă el a coborât un tânăr aspirant în trecere spre vârf, viitor coleg de la Poiana Brașov, care l-a asistat și ne-a furnizat informații până la extragerea aero prin troliere, acțiune dusă la bun sfârșit de elicopterul Caransebeș, care tocmai se întorcea de la o altă misiune din Piatra Craiului”, au transmis salvamontiștii pe pagina lor de Facebook.

Intervenția rapidă a echipelor de salvare și sprijinul oferit de tânărul aflat întâmplător în zonă au fost decisive pentru salvarea bărbatului, care a fost transportat în siguranță pentru îngrijiri medicale.