săptămână de pelerinaj la sâmbăta de sus: proclamarea locală a canonizării sfântului cuvios serafim cel răbdător (11–17 august 2025)

Mănăstirea Brâncoveanu din Țara Făgărașului găzduiește, între 11 și 17 august, o serie de slujbe și manifestări culturale prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător. Momentul solemn va avea loc sâmbătă, 16 august, după Sfânta Liturghie arhierească, în prezența ierarhilor Mitropoliei Ardealului, conform anunțurilor publicate de Doxologia și de Mitropolia Ardealului.

Programul săptămânii „Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus”

Luni, 11 august – 10:00: Așezarea în raclă a cinstitelor moaște ale Sf. Cuv. Serafim.

Cine a fost Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător

Sfântul Serafim (în lume, Dimitrie Popescu) s-a născut la 27 octombrie 1912, în satul Totoi (Alba), și a trecut la Domnul la 20 decembrie 1990. A slujit aproape o jumătate de secol la Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, fiind stareț între 1944–1954 și duhovnic căutat de mii de credincioși, între care și arhimandritul Teofil Părăian. Datele biografice sunt sintetizate în fișa de sfânt de pe Doxologia.

Formarea teologică cuprinde studiile la Academia „Andreiană” din Sibiu și la Cernăuți, iar începuturile monahale și duhovnicești sunt legate de anii petrecuți la Sâmbăta de Sus și de scurta ucenicie athonită la Schitul românesc Prodromu.

Etapă importantă în procesul de cinstire publică a fost deshumarea moaștelor la 26 aprilie 2025, oficiată la Sâmbăta de Sus – moment consemnat de Mitropolia Ardealului.

De ce a fost canonizat

Hotărârea de canonizare a fost luată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 11–12 iulie 2024, când au fost aprobate 16 canonizări, între care și „Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus”, cu zi de prăznuire 20 decembrie. Proclamarea generală a celor 16 noi sfinți a avut loc la 4 februarie 2025, în cadrul Centenarului Patriarhiei Române, așa cum consemnează AGERPRES.

În motivația pastorală și duhovnicească, ierarhii au subliniat răbdarea, statornicia și slujirea părintelui Serafim – repere reflectate în prezentările din Doxologia și în materialele Mitropoliei dedicate comemorării sale.

Informații utile pentru pelerini

Cea mai mare afluență este așteptată vineri–sâmbătă (15–16 august), când se prăznuiește Adormirea Maicii Domnului (hramul mănăstirii) și are loc proclamarea locală a canonizării. Programul detaliat și eventualele actualizări sunt publicate pe site-ul Mitropoliei Ardealului și în anunțurile Doxologia.

Pentru contextul național al anului bisericesc, consultați comunicatul Patriarhiei privind „Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române”.