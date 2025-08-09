trump anunță o întâlnire cu putin pe 15 august, în alaska

Donald Trump a anunțat vineri seară, într-o postare pe rețeaua sa, că se va întâlni „vinerea viitoare, 15 august 2025, în Alaska” cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Președintele SUA a numit discuția „mult așteptată” și a spus că detalii suplimentare vor urma. Informația a fost confirmată de mai multe redacții internaționale care citează mesajul lui Trump de pe Truth Social.

Dacă are loc, ar fi primul summit oficial SUA–Rusia de la întâlnirea Biden–Putin de la Geneva, din 2021. Până vineri seară, Kremlinul nu a anunțat public detalii despre format sau agendă, precizând recent în alte contexte că astfel de întrevederi sunt discutate, dar nu definitiv stabilite.

Trump a sugerat în ultimele zile că un eventual plan pentru oprirea războiului din Ucraina ar putea implica „un schimb de teritorii”, fără a oferi detalii. Presa britanică și americană a notat declarații similare, care au stârnit critici la Kyiv și în capitale europene.

Poziția oficială a Ucrainei rămâne constantă: nicio cedare teritorială nu este acceptabilă ca preț al păcii. Surse de la Kyiv au transmis în primăvară că nu există mandat pentru discutarea modificărilor de frontieră în eventuale negocieri — o linie roșie reafirmată în mod repetat de președintele Volodimir Zelenski, după cum scrie POLITICO

De la începutul anului au existat mai multe semnale privind pregătirea unei întrevederi Trump–Putin, inclusiv afirmații din Rusia că ar exista „etape avansate” de organizare, înainte ca Washingtonul să fixeze public data și locul pentru 15 august, în Alaska.

Într-o știre de ultimă oră, agențiile notează că administrația de la Washington leagă întâlnirea de eforturile de a forța o pauză a ostilităților și de presiuni economice sporite asupra Moscovei.