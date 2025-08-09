weekend fierbinte: val de căldură extremă lovește românia

Meteorologii anunță un weekend de foc, cu temperaturi extreme și nopți tropicale. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări Cod portocaliu de caniculă pentru duminică și luni, valabile în mai multe județe din țară.

Duminică – val de căldură și disconfort termic accentuat

De duminică, ora 10.00, până luni, ora 10.00, județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj vor fi sub Cod portocaliu. Temperaturile maxime vor urca la 37…39°C, iar minimele vor rămâne ridicate, între 19 și 23°C, caracterizând o noapte tropicală. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși 80 de unități, pragul critic pentru disconfort termic.

Tot duminică, un Cod galben de caniculă va fi în vigoare local în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei.

Luni – temperaturi și mai ridicate

Luni, între orele 10.00 și 23.00, Codul portocaliu va fi restrâns la Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, unde maximele vor atinge 38…40°C. Disconfortul termic se va menține extrem de ridicat, cu ITU peste 80 de unități.

În paralel, avertizarea Cod galben va rămâne valabilă în nordul Olteniei, sudul Banatului, sudul, centrul și nord-vestul Munteniei, dar și în zona continentală din sudul Dobrogei.