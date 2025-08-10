accident rutier între netuș și brădeni. două persoane au ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs pe data de 10 august, în jurul orei 18:00, pe DJ 106, între localitățile Netuș și Brădeni, mobilizând echipaje ale ISU Sibiu, Serviciului de Ambulanță Județean și Poliției Rutiere.

Potrivit Andreei Ștefan, purtător de cuvânt ISU Sibiu, la fața locului au intervenit de urgență un echipaj SMURD, o ambulanță SAJ și o autospecială de stingere. Echipajele medicale au evaluat două persoane implicate în accident:

un bărbat de 42 de ani, care a suferit multiple contuzii, preluat de echipajul SMURD și transportat la CPU Agnita;

o femeie de 39 de ani, cu atac de panică, preluată de echipajul SAJ și transportată la aceeași unitate medicală.

Reprezentanții IPJ Sibiu au transmis că, din primele cercetări, șoferul – un bărbat de 42 de ani din județul Mureș – conducea autoturismul dinspre Netuș spre Brădeni, iar din cauze care urmează să fie stabilite, a pierdut controlul direcției și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În urma impactului, atât conducătorul auto, cât și pasagera – o femeie de 39 de ani, tot din județul Mureș – au fost răniți, însă erau conștienți în momentul preluării de către echipajele medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului și pentru luarea măsurilor legale. Traficul în zonă nu a fost afectat în mod semnificativ.