ce poți face duminică în sibiu. te așteaptă grădini parfumate, povești pe marele ecran și magia circului

Duminica aceasta, Sibiul pulsează de evenimente pentru toate gusturile – de la proiecții de film în ultima zi de TIFF Sibiu 2025, la parfum de tuberoze în Hoghilag, de la expoziții de artă fantastică la trasee pline de adrenalină la Arka Park.

Festivalul Internațional de Film Transilvania își închide porțile la Sibiu cu un program intens, plin de comedii, thrillere și documentare speciale. Ziua începe cu „Kepler 6B” – o lecție despre empatie și prietenie (11:00, CineGold Sala 4), urmată de Nicolas Cage în „The Surfer” (17:00, CineGold Sala 1), iar seara aduce proiecții de referință precum „Moartea domnului Lăzărescu” (19:00, CineGold Sala 1) sau câștigătorul Trofeului Transilvania „Pământ străin” (18:30, CineGold Sala 4). Finalul este spectaculos: de la ora 21:30, în Piața Mare, intrarea este liberă la „Mohicanul” – o poveste puternică despre curaj, filmată în Corsica.

Festivalul Tuberozelor – o zi între parfum, tradiții și muzică

Hoghilagul își primește vizitatorii în ultima zi a Festivalului Tuberozelor cu o atmosferă de poveste. În grădinile parfumate de la numerele administrative 316 și 317, tuberozele înflorite creează un decor unic, iar vizitatorii pot participa la tururi ghidate pentru a descoperi cultura acestei flori delicate (12:00–22:00).

Târgurile cu bunătăți locale din Hoghilag, Valchid și Prod (12:00–22:00) aduc brânzeturi, dulcețuri, siropuri și produse artizanale, în timp ce atelierele tradiționale (12:00–20:00) îi invită pe curioși să redescopere meșteșuguri vechi. Nu lipsesc nici momentele artistice: de la ora 18:00, un recital de fluier și vioară adaugă farmec serii.

La Biserica Evanghelică din Hoghilag, ziua începe la 11:00 cu documentarul „Orgile din Transilvania”, continuă cu recitalul de țambal al lui Romulus Cipariu (15:00) și dansuri populare cu Ansamblul Doruri Reghinene (16:00), iar la ora 17:00 părintele Constantin Necula susține o conferință dedicată comunității.

Călătorie în lumi fantastice – Fantasy Art Festival

Pentru iubitorii de artă și imaginație, Fantasy Art Festival continuă până pe 16 august în trei locații din Sibiu: Hala Atelier X, Atelier 17 și Galeria Oldschool Art Studio. Expozițiile propun un univers eclectic, de la fantasy clasic și science-fiction, până la steampunk, dark-goth și suprarealism. Vizitatorii pot descoperi instalații spectaculoase, ateliere creative și seri tematice de poezie și muzică live. Intrarea este liberă.

Aventură în aer liber la Arka Park

Dacă preferați mișcarea și aerul curat, Arka Park este locul ideal. Tirolienele, traseele prin copaci și activitățile pentru toate vârstele transformă duminica într-o experiență activă și plină de energie. Detalii aici.

Magia circului revine la Sibiu

Începând din 11 august, sibienii și turiștii vor putea pătrunde într-o lume plină de magie, suspans și emoție, odată cu deschiderea Circului Internațional, organizat împreună cu Circul Castillo. Timp de trei săptămâni, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 20:00, pe strada Henri Coandă (vizavi de Trans Agape), publicul va putea urmări un spectacol grandios, cu artiști din 10 țări.

Premiera are loc luni, 11 august, și promite clovni care stârnesc hohote de râs, numere de dresură cu cai, ponei, căței și porumbei, jonglerii spectaculoase, demonstrații de echilibristică, cascadorii extreme în faimosul „Glob al Morții” și momente amețitoare pe „Roata Morții” la 8 metri înălțime. Fiecare reprezentație este gândită pentru a alterna armonios umorul, eleganța, curajul și performanța fizică, ținând publicul cu sufletul la gură de la început până la final.

Biletele se pot achiziționa direct de la fața locului, înainte de fiecare spectacol, în limita locurilor disponibile.