cod galben de caniculă și nopți tropicale în județ până luni

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, pentru ziua de duminică, o avertizare de Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat în 11 județe din vestul și sud-vestul țării, unde temperaturile vor atinge valori de până la 39 de grade Celsius. În paralel, alte 18 județe, printre care și județul Sibiu, precum și municipiul București, se află sub Cod galben de caniculă, cu temperaturi maxime între 33 și 37 de grade și disconfort termic ridicat.

Pentru județul Sibiu, duminică se anunță temperaturi ridicate, cu maxime ce pot ajunge în jurul valorii de 36-37 de grade Celsius. Valorile de umiditate vor face ca disconfortul termic să fie ridicat, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse între 19 și 23 de grade, ceea ce va pune la încercare rezistența locuitorilor și necesită măsuri sporite de hidratare și protecție împotriva căldurii.

Conform News.ro, meteorologii au emis, pentru duminică, avertizări Cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 39 de grade, în 11 judeţe, respectiv Cod galben pentru alte 18 judeţe şi municipiul Bucureşti. În cursul serii, judeţele Botoşani, Iaşi şi Vaslui se vor afla sub Cod galben de vânt puternic. Luni, canicula se va intensifica, judeţele Mehedinţi şi Dolj urmând să fie sub Cod roşu, întrucât temperaturile vor atinge chiar 41 de grade. În judeţele Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea va fi în vigoare o avertizare Cod portocaliu, în timp ce alte nouă judeţe şi Capitala vor fi sub Cod galben. Pentru şase judeţe a fost emis, pentru luni, Cod galben de vânt puternic.Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic accentuat, noapte tropicală, valabilă de duminică, de la ora 10.00, până luni, la aceeaşi oră, în judeţele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman.În aceste judeţe, canicula se va intensifica, duminică, iar disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) depăşind pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 36…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 şi 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Pentru acelaşi interval, a fost emis Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, noapte tropicală, pentru judeţele Maramureş, Sălaj, Cluj, Sibiu, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Vrancea, Galaţi, în municipiul Bucureşti şi în zona continentală a judeţului Constanţa.

Astfel, duminică, local în Maramureş şi vestul Transilvaniei, în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei şi sudul Dobrogei continentale va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 şi 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.Un alt Cod galben, vizând însă intensificări ale vântului, va fi în vigoare de duminică, de la ora 21.00, până luni, la ora 6.00, în judeţele Botoşani, Iaşi şi Vaslui. Aici, temporar, vântul va avea intensificări, cu rafale de 50…60 km/h.

ANM a emis o avertizare Cod roşu – val de căldură intens şi persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală, valabilă de luni, de la ora 10.00, până marţi, la aceeaşi oră, în judeţele Mehedinţi şi Dolj.”Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în judeţele Mehedinţi şi Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39…41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Minimele termice vor fi de 20…23 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală”, au transmis meteorologii.

În acelaşi interval, va fi Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic accentuat, noapte tropicală în judeţele Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea.

Astfel, luni, canicula şi disconfortul termic vor fi accentuate în judeţele Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea. Temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Minimele termice vor fi de 18…21 de grade, astfel că, local, vor caracteriza o noapte tropicală.

Tot luni, va fi în vigoare un Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, noapte tropicală, în judeţele Alba, Hunedoara, Caraş-Severin, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, în municipiul Bucureşti şi în zona continentală a judeţului Constanţa.

”Luni, în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul şi centrul Munteniei şi sudul Dobrogei continentale va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade. Minimele termice vor fi, în general, de 17…20 de grade, astfel că, pe arii restrânse vor caracteriza o noapte tropicală”, a arătat ANM.