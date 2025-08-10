scandal cât casa după nevalidarea golului sibiului. daniel niculae atacă furibund arbitrajul de la craiova

Președintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae este și el convins că sibienii au avut gol valabil în prelungirile meciului cu Universitatea Craiova, la faza cu Aurelian Chițu protagonist.

Conducătorul clubului sibian, Daniel Niculae a condamnat decizia luată din camera VAR la finalul jocului din Bănie, câștigat de Universitatea, scor 1-0. În prelungirile partidei, după o centrare de la Ciubotaru, Chițu a trimis din 6 metri spre poartă, iar portarul oltenilor, Lung jr. a respins cu piciorul după ce mingea trecuse cu toată circumferința linia porții. VAR a analizat faza, dar nu a intervenit peste decizia tușierului.

“Din punctul meu de vedere, e clar ca lumina zilei, s-a văzut și din avion că a fost gol. Nu era nevoie de tehnologie. Se vede clar pe stop-cadru că mingea depășește linia cu toată circumferința. Se vede clar pe toate imaginile pe care le-au făcut colegii noștri din presa că este gol clar. Sunt sigur pe ceea ce văd. În toate pozele se vede clar că mingea trece de linia porții cu toată circumferința ei” a declarat Niculae la Digi Sport.

Un punct în disputa din Bănie ar fi fost o injecție de moral pentru echipa pregătită de Marius Măldărășanu. ”Problema nu-i asta! E vorba de un punct care ne-ar fi ajutat foarte mult. Ce pot să le transmit eu băieților acum? Au muncit. Poate că, dacă aveau mai multă luciditate, soarta meciului era cu totul și cu totul alta. Dar, când ți se anulează un gol valabil la ultima fază, e clar că e foarte greu să vii cu ceva în vestiar. Cred că și lui Măldă i-a fost la fel de greu”, a mai spus președintele sibienilor.

La meciul Craiova – FC Hernmannstadt 1-0, arbitru VAR a fost Cristina Trandafir, iar asistent VAR a fost Raul Ghiciulescu. Tușierul în cauză a fost Valentin Avram.