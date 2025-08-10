sibienii au luat foc după nevalidarea golului de la craiova. “trebuie să fii nebun, să nu îl dai”

Atacantul lui FC Hermannstadt, Aurelian Chițu a egalat în minutul 90+2 în meciul de duminică, din Bănie, prin Chițu, însă reușita sa nu a fost validată, deși faza a fost studiată la VAR.

Sibiul a jucat bine în Bănie, însă diferența a fost făcută de un gol senzațional al lui Romanchuk în minutul 30. În prelungiri, atacantul sibienilor, Chițu a reluat spre poartă, iar portarul Lung a respins cu piciorul după ce mingea a apucat să treacă de linie cu toată circumferința, conform regulamentului.

Centralul Andrei Chivulete a așteptat indicații, dar arbitrul VAR Cristina Trandafir nu a validat reușita.

Aurelian Chițu nu își explică nevalidarea golului din Bănie. ”A fost un gol valabil, anulat incorect. Nu știu cum s-a decis atât de repede, asta m-a suprins pe mine, mingea e în poartă și ei în 30 de secunde au decis că nu e gol. Mai stai, te mai uiți, mai verifici, așa cred că e neormal. Am văzut imaginile la vestiar după meci, a fost în poartă, e clar, doar să fii nebun să zici că nu e în poartă! Mingea nu a vrut să intre, am avut ocazii, apoi arbitrajul nu ne-a lăsat să intre mingea. Arbitru ne-a zis să așteptăm, era foarte calm, imediat s-a rezolvat că nu e gol, mulțumim, asta e!”, a spus Aurelian Chițu la finalul jocului.

Antrenorul Marius Măldărășanu a analizat și el faza controversată din prelungirile jocului de la Craiova. ”Îi credem pe cuvânt pe Chițu și ceilalți jucători care erau la încălzire și au văzut foarte bine. Sunt imagini cum nu îți explici, eu aș fi înțeles dacă mingea era la semi-înălțime, atunci era greu de apreciat, dar asta e decizia arbitrilor. Nu poți să nu vezi pe stop-cadru, pe dinamică, dacă era invers, era gol….Să le dea Dumnezeu sănătate, și nouă, antrenorilor, pentru că ne cade părul, albim, dar asta e viața, muncim, trebuie să țină cont de toată lumea, nu că e Craiova…. Și băieții aștia muncesc, chiar dacă suntem în insolvență, am arătat fotbal bun în toate sezoanele, dacă jucam prost puteam să înghit, dar chiar am jucat bine, ocazii multe, e și vina noastră că nu am dat-o în poartă. Dar, când o dai și să ți-o scoată, nu ai cum să nu fii supărat!” a declarat Măldărășanu la flash-interviuri.

FC Hermannstadt are trei puncte din cinci jocuri în Superligă.