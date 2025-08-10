sibiul rămâne fără victorie. fc hermannstadt, gol anulat eronat în prelungiri la craiova / video foto

FC Hermannstadt a pierdut duminică în Bănie, 0-1 cu Universitatea. Sibienii au marcat în prelungiri prin Chițu, mingea a depășit linia porții, dar golul nu a fost validat de VAR.

Universitatea a fost între dubla manșă cu Trnava din preliminariile Conference League, iar antrenorul Mirel Rădoi a schimbat 10 dintre titularii de joi, când Craiova a câștigat cu 3-0 manșa tur.

Pe o căldură sufocantă, oltenii au prima ocazie în minutul 10 pe o contră rapidă, plecată după o recuperare la jumătatea terenului, dar Băsceanu a tras din 16 metri, puțin pe lângă poartă. Replica sibienilor a venit după 21 de minute, Buș îi așază mingea lui Balaure în 9 metri, dar portarul S. Lung jr. respinge cu piciorul, ca la handbal.

După o jumătate de oră, Craiova deschide scorul la o fază care nu aunța nimic, Romanchuk șutează senzațional de la 25 de metri, direct în vinclul porții sibiene. Astfel, Universitatea a fost în avantaj la pauză, scor 1-0.

Repriza secundă începe cu o dublă ocazie uriașă a lui Nsimba, blocat de Căbuz din situație de unu la unu. FC Hermannstadt este atât de aproape de egalare în minutul 52, când Balaure șutează violent din 12 metri, în transverasala porții Craiovei.

Șutul lui Anzor de la gazde ”mușcă” bara transversală a Sibiului, fază petrecută în minutul 67. Măldărășanu mută cu Biceanu și Chițu, în încercarea de a găsi soluții în ofensivă. Chițu este aproape de egalare în minutul 73, când șutul său din 8 metri este blocat.

În prelungiri are loc o fază extrem de controversată. Ciubotaru are o incursiune bună pe stânga, centrează în fața porții, Chițu reia pe jos și portarul Craiovei, S.Lung respinge cu piciorul din spatele liniei porții. Asistentul nu arată gol.

Reluările tv arată că mingea a depășit cu toată circumferința linia porții, VAR-ul studiază rapid faza și decide că nu este gol valabil! Sibienii protestează, dar se termină 1-0 pentru ”juveți” și rămân fără victorie după cinci etape, cu doar 3 puncte acumulate în Superliga.

FC Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpușă, I. Stoica, Selimovic, Ciubotaru – Balaure, Ivanov, Albu (Biceanu 68) – Buș (Chițu 68), Neguț. Antrenor: Marius Măldărășanu