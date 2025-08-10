tânără de 23 de ani din șura mică, dispărută fără urmă. poliția o caută pe tuța

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu solicită sprijinul cetăţenilor pentru găsirea unei tinere în vârstă de 23 de ani, care a plecat de la domiciliul său din Șura Mică şi nu s-a mai întors.

Potrivit purtătorului de cuvânt IPJ Sibiu, Isabela Brad, poliţiştii sibieni caută o tânără în vârstă de 23 de ani, care a plecat de acasă fără a mai reveni. Persoanele ce pot oferi informaţii care să conducă la depistarea acesteia sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.

La data de 10 august a.c., în jurul orei 13:10, un bărbat a sesizat polițiștii sibieni cu privire la faptul că nepoata sa, în vârstă de 23 ani, CĂLDĂRAR TUȚA , a plecat în data de 09 august, în jurul orei 08:00, de la domiciliu din localitatea Șura Mică, fără a mai reveni.

Semnalmente : înălțime 160 cm, greutate 70 kg, păr scurt, negru, ochi cǎprui.

La data plecării de acasă, tânăra purta pantaloni negri, tricou gri cu inscriptii roșii și papuci albi.

Nu se cunosc eventuale semne particulare.

Dacă puteți oferi informaţii despre această tânără, sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.