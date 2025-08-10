trafic blocat total în șura mare. un autoturism a luat foc

Update

Persoanele care se aflau în autoturism (doi adulți) s-au autoevacuat la timp, astfel nu sunt înregistrate victime.

Incendiul este lichidat, se lucrează pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.

Ştire iniţială

Circulația pe Drumul Național 14A, în apropierea localității Șura Mare, este complet blocată din cauza unui autoturism care a luat foc.

Incidentul a fost semnalat în urmă cu puțin timp, iar echipajele ISU Sibiu şi IPJ Sibiu s-au deplasat imediat la fața locului pentru a gestiona situația.

Purtătorul de cuvânt ISU Sibiu a spus: ,,Pompierii sibieni intervin de urgență pe DN 14 în localitatea Șura Mare pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un autoturism.

La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

Din primele informații incendiul se manifesta generalizat. Se lucrează pentru stingerea incendiului.”

Revenim cu detalii.