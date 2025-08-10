trafic reluat în șura mare. incendiul a fost lichidat

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu informează că incidentul produs pe DN 14A, în apropierea localității Șura Mare, s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime umane.

Persoanele care se aflau în autoturism (doi adulți) s-au autoevacuat la timp, astfel nu sunt înregistrate victime.

Incendiul este lichidat, se lucrează pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.

,,Este vorba despre un eveniment rutier fără victime umane, soldat doar cu pagube materiale.” a transmis Isabela Brad, purtător de cuvânt IPJ Sibiu.

Traficul a fost reluat în condiții normale.