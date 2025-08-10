Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu informează că incidentul produs pe DN 14A, în apropierea localității Șura Mare, s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime umane.
Persoanele care se aflau în autoturism (doi adulți) s-au autoevacuat la timp, astfel nu sunt înregistrate victime.
Incendiul este lichidat, se lucrează pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.
,,Este vorba despre un eveniment rutier fără victime umane, soldat doar cu pagube materiale.” a transmis Isabela Brad, purtător de cuvânt IPJ Sibiu.
Traficul a fost reluat în condiții normale.
Trafic reluat în Șura Mare. Incendiul a fost lichidat
