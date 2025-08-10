turiștii aglomerează drumurile naționale. poliția gestionează traficul pe valea oltului și transfăgărășan

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu aduce la cunoștința șoferilor că în această perioadă se înregistrează valori ridicate de trafic pe drumurile naționale DN7C – Transfăgărășan, DN7 – Valea Oltului și DN1 – Sibiu-Brașov.

Conform purtătorului de cuvânt Isabela Brad, aglomerația este generată în principal de afluxul mare de turiști, specific sezonului estival, care aleg aceste rute pentru recreere și drumeții.

Pentru prevenirea blocajelor și menținerea fluenței circulației, polițiștii rutieri sunt prezenți în punctele aglomerate și dirijează traficul în funcție de valorile din teren, astfel încât recomandăm conducătorilor auto să respectate indicațiile polițiștilor rutieri de la fața locului.

Totodată, vă rugăm să adaptați viteza la condițiile de drum și trafic, și să evitați opririle neregulamentare pe marginea carosabilului, pentru a nu bloca traficul.

Recomandăm șoferilor să manifeste răbdare, prudență și respect față de ceilalți participanți la trafic, pentru ca toți să se bucure în siguranță de plimbare și să ajungă în siguranță la destinație.