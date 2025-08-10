usr sibiu cere justiție pentru protestatarii din 10 august. ,,ceasul prescripției ticăie în favoarea vinovaților"

Pe 10 august 2018, Piața Victoriei din București a devenit scena unui protest pașnic, la care au participat mii de români, mulți veniți din diaspora. În loc să fie protejați, aceștia au fost atacați brutal de forțele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene, bastoane și forță excesivă. Mulți au fost răniți, iar imaginea democrației românești a fost grav afectată.

După aproape șase ani, dosarul care investighează aceste abuzuri încă nu s-a finalizat, iar în octombrie 2026 faptele riscă să se prescrie, ceea ce înseamnă că vinovații ar putea scăpa nepedepsiți.

USR Sibiu cere cu insistență accelerarea procesului și tragerea la răspundere a celor care au ordonat și au executat reprimarea violentă a protestatarilor.

,,Cei care au dat ordin ca mii de români să fie gazați, bătuți și umiliți, pe 10 august 2018, în Piața Victoriei riscă să scape nepedepsiți. În octombrie 2026, faptele se prescriu. Și, odată cu ele, adevărul despre una dintre cele mai negre zile ale democrației românești poate fi îngropat definitiv.

Pe 10 august, Piața Victoriei a devenit un câmp de represiune. Mii de oameni, mulți veniți din diaspora, s-au adunat la un protest pașnic și au plecat cu ochii usturând de la gazele lacrimogene, cu răni și cu sentimentul amar că statul a ridicat bastonul împotriva propriilor cetățeni.

În 2024, Curtea Militară de Apel a decis că dosarul poate ajunge la judecată pe fond. Dar procesul se mișcă încet, iar ceasul prescripției ticăie în favoarea vinovaților.

USR cere accelerarea procesului și tragerea la răspundere a celor care au abuzat de puterea statului împotriva cetățenilor.”