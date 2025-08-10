val de aprecieri pentru deputatul bogdan trif, după ce a adoptat un ciobănesc de bucovina

Liderul PSD Sibiu, Bogdan Trif, a anunțat sâmbătă că a adoptat un nou cățel, pe nume Rex, un pui de ciobănesc de Bucovina plin de energie și afecțiune.

„Am adoptat un cățel! De câteva zile, Rex, un cățel plin de energie și afecțiune, face parte din viața mea. Sora lui, Jackie, a fost adoptată de un bun prieten, așa că amândoi au acum cămine iubitoare. Sunt doi cățeluși jucăuși și prietenoși, care îți aduc zâmbetul pe buze din prima clipă. Rex este deja al patrulea cățel pe care l-am adoptat și mă bucur de fiecare dată când un animal își găsește un loc unde este iubit și îngrijit”, a transmis Bogdan Trif.

Postarea liderului PSD Sibiu a stârnit numeroase reacții pozitive din partea internauților, care l-au felicitat pentru gest.

„Mii și mii de felicitări pentru dumneavoastră, domnule președinte, alături de acest superb cățel Rex! O sâmbătă bună și binecuvântată cu pace și sănătate!”, a scris Elena.

„Felicitări pentru gest, felicitări că încurajați acest comportament! Sunt multe sufletele în adăposturi sau pe străzi ce caută o familie. Ceea ce oferă ei în schimb este ceva magic – loialitate, veselie, faptul că te fac să fii din nou copil…”, a adăugat un alt comentator.

Teodora a completat: „Felicitări! Sunteți un om extraordinar, să vă bucurați de el mulți ani! Este foarte frumos!”.

Bogdan Trif este cunoscut pentru dragostea sa față de animale, iar Rex este al patrulea cățel adoptat de acesta. Prin gestul său, liderul social-democrat transmite un mesaj clar încurajând adopțiile de animale, mai ales în contextul numărului mare de câini și pisici care își caută o familie.