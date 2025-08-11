accident pe strada rahovei. trei persoane au ajuns la spital

Un accident a avut loc luni, după-amiaza, pe strada Rahovei. Trei mașini au fost implicate, prin urmare mai multe persoane au fost transportate la spital.

În urmă cu putin timp, polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină la un accident rutier, produs în municipiul Sibiu, pe strada Rahovei.

Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Rahovei, dinspre Bulevardul Mihai Viteazu spre strada Semaforului, un bărbat în vârstă de 29 de ani, din Șelimbăr, nu a păstrat distanța regulamentară și a intrat în coliziune cu un autoturism condus în fața sa, de către un bărbat în vârstă de 53 de ani, din Cisnădie.

În urma accidentului, 3 persoane au suferit vătămări corporale și au fost transportate la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 29 de ani, tot din Șelimbăr, pasager în autoturismul care nu a păstrat distanța regulamentară, și doi tineri din județul Buzău, de 15 și 23 de ani (băiat și fată), care au fost pasageri în autoturismul condus de către bărbatul de 53 de ani.

În cauză, polițiștii Biroului Rutier Sibiu efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier, și luarea măsurilor legale în consecință, potrivit IPJ Sibiu.

De asemenea, „un echipaj SMURD și o autospecială de stingere au intervenit pe strada Rahovei din municipiul Sibiu, la un accident rutier. De asemenea, eu intervenit și două ambulanțe SAJ.

La fața locului, au fost acordate îngrijiri medicale pentru trei persoane implicate în accident. Echipajul SMURD a preluat un bărbat în vârstă de 29 de ani care a suferit un traumatism la picior. A fost transportat la UPU Sibiu conștient. Celalalte două victime au fost preluate de ambulanțele SAJ”, a transmis Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.