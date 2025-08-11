„adolescență fără delincvență”: jandarmii sibieni țin lecții anti-bullying în taberele de la păltiniș și ocna sibiului

În perioada 16 iulie – 8 august 2025, jandarmii din cadrul Compartimentului Prevenirea și Combaterea Faptelor Antisociale, atât independent, cât și în colaborare cu polițiștii sibieni, au desfășurat o serie de activități de prevenire și informare în cadrul campaniei „Adolescență fără delincvență”.

Acțiunile preventive au fost organizate în taberele de vară pentru elevi, la Centrul de Agrement Păltiniș „Trecătoarea Cerbilor”, unde a fost implicată Asociația Positive Life Sibiu – proiectul Academia de Voluntari, și la Centrul de Agrement pentru Tineret Ocna Sibiului, cu participarea membrilor Asociației Dram Center 07 Sibiu.

În cadrul acestor activități, au fost abordate teme importante precum violența în mediul școlar, fenomenul bullying, răspunderea contravențională și penală a minorilor, dar și consecințele consumului de droguri. Elevii au fost informați despre principalele fapte antisociale pe care le pot săvârși, implicațiile acestora, precum și despre faptele cu caracter contravențional și infracțional comise în incinta și în zona adiacentă unităților școlare.

De asemenea, tinerii au aflat ce reprezintă o infracțiune și de la ce vârstă un minor poate răspunde penal pentru aceasta. Ei și-au însușit cunoștințe privind normele de conviețuire socială necesare pentru promovarea unui comportament civic bazat pe respect și au învățat să identifice formele de violență din școală și modalitățile de sesizare a unor eventuale fapte antisociale.

Jandarmii le-au recomandat elevilor să nu ezite să sesizeze forțele de ordine, apelând numărul unic pentru urgențe 112, în cazul în care sunt martori sau victime ale unor fapte antisociale.

În plus, elevii au fost încurajați să manifeste un comportament adecvat în relațiile cu colegii și profesorii, să respecte regulamentele școlare și să dea dovadă de spirit civic prin implicarea în activități de voluntariat.