bronz la atletism și parcurs remarcabil pentru mediaș la jocurile internaționale din tallinn / foto

Delegația medieșeană care a reprezentat municipiul nostru la cea de-a 57 – a ediţie a „Jocurilor Internaţionale ale Copiilor“ (International Children’s Games) desfășurate în orașul Tallinn din Estonia, s-a întors în Mediaș.

Cel mai bune rezultate ale delegației medieșene sunt locul 3 în finala B de 800 de metri obținut de atleta Franziska Arvay și calificarea în sferturile de finală de pe locul secund în grupa D al echipei de fotbal. Aceștia au pierdut în sferturi împotriva unei echipe din Lituania, cu scorul de 2-3.

La atletism, tot la proba de 800 m, Raluca Antonia Surdu a fost prima sub linie în calificări. La săritura în lungime, Ioana Maria Surdu a terminat pe locul 27 în calificări, cea mai bună săritură a ei măsurând 3.59 metri.

Daria-Deszideria Moldovan a terminat pe locul 7 în Grupa 1 de calificare și pe locul 25 la general, la 400 metri. A fost urmată în clasamentul general de Alesia Ștefania Gligor, care a încheiat tot pe locul 7 în Grupa 2 de calificare.

La proba de 100 metri, Giulia Anca Moldovan s-a oprit în calificări pe locul 7 în Seria 2 și pe locul 43 la general, la fel ca Irina Ioana Ibășfălean, care a terminat pe locul 7, în Seria 1 și pe locul 42 în clasamentul general.

La baschet 3×3, medieșencele au jucat în Grupa B, alături de echipe din Taipei, Estonia, Ucraina, Grecia, Austria și Slovenia. Au încheiat competiția pe locul 7.

Felicităm sportivii, antrenorii și părinții pentru rezultatele obținute și pentru efortul depus în pregătirea și participarea la această competiție sportivă importantă.

La ediția din acest an a ICG, au participat aproximativ 1000 de atleți din 29 de țări și 70 de orașe din întreaga lume, municipiul Mediaș fiind și în acest an, singurul oraș din România participant.

Primăria Municipiului Mediaș continuă să susțină astfel de evenimente, care încurajează performanța și practicarea sportului la cel mai înalt nivel.