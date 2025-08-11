copiii învață meșteșugurile de odinioară în cadrul proiectului reconstituirea breslelor la mediaș

Proiectul RECONSTITUIREA BRESLELOR LA MEDIAȘ o initiativă interdisciplinară de revitalizare a patrimoniului immaterial în Transilvania , co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), și-a deschis porțile cu primele activități dedicate copiilor și patrimoniului meșteșugăresc local.

Timp de cinci zile, peste 30 de copii din Mediaș, Agnita și Sibiu, alături de părinți, au participat la prezentări interactive susținute de meșteri ai Ordinului Cavalerilor de Mediaș:

Nicolae Lupu – meșter armurier

Mihaela Lupu – meșter croitor

Maia Lupu – meșter de îngrijire personală (bresla bărbierilor)

László Ioan Marian – meșter pielar

Antal Rareș Octavean – meșter brutar

Activitățile au combinat istoria cu jocurile de echipă, ghicitori, ateliere practice și exerciții de imaginație. Copiii au descoperit unelte vechi, au testat tehnici tradiționale și au primit „jurnale de vacanță” – carnete în care vor nota toate informațiile culese, pregătindu-se pentru etapa de cercetare a breslelor ce va urma.

Atmosfera a fost îmbogățită de prezența copiilor din Asociația „Iulian al II-lea” pentru educație și integrarea romilor, partener al proiectului, care au adus energia și curiozitatea lor specifice. Evenimentele au beneficiat de sprijinul și participarea Christinei Thellmann – șef interimar Centrul de Documentare și Informare – Muzeul Gaze Naturale, Angelei Păucean – muzeograf, și Oanei Dumitrean – PR. În ultima zi, echipa Nova TV, partener media al proiectului, a fost prezentă pentru documentare.

Antonela Sofia Barbu, manager de proiect: „În aceste zile am simțit cum patrimoniul imaterial prinde viață prin ochii și mâinile copiilor. Urmează etapa de cercetare, pregătirea materialelor video și lansarea canalului nostru de YouTube, unde vom păstra vie această poveste. Mulțumim partenerilor și tuturor celor care ne-au încurajat online și offline. Este doar începutul unei călătorii culturale în care comunitatea este inima proiectului.”

Daniela Lupu, asistent manager: „Copiii au plecat acasă cu mai mult decât informații – cu inspirație, cu dorința de a întreba și de a cerceta. În următoarele luni, îi vom ghida să își transforme curiozitatea în descoperiri reale despre breslele din Mediaș și Agnita.”

Ce au spus meșterii după primele activități?

Nicolae Lupu (armurier): „Le-am împărtășit copiilor din experiența mea de 26 de ani de luptător și maestru fierar. Bucuria cea mai mare a fost să răspund întrebărilor lor și să le văd curiozitatea aprinsă.”

Mihaela Lupu (croitor): „Croitoria e o artă a răbdării și a atenției la detaliu. Am vrut să le arăt copiilor că fiecare cusătură spune o poveste.”

Maia Lupu (bresla bărbierilor): „A fi bărbier în trecut însemna mai mult decât a tunde – era despre grijă, respect și încredere în comunitate.”

László Ioan Marian (pielar): „Pielea are memorie. Iar meșteșugul pielarului e despre a transforma această memorie în obiecte utile și frumoase.”

Antal Rareș Octavean (brutar): „Pâinea nu e doar hrană, e tradiție și legătură între oameni. M-am bucurat să le povestesc copiilor despre rețete vechi și unelte rare.”

Despre proiect

„Reconstituirea Breslelor la Mediaș” este o inițiativă interdisciplinară dedicată revitalizării patrimoniului imaterial legat de viața și tradițiile breslelor meșteșugărești din Transilvania.

Pe parcursul a șase luni, 230 de copii vor participa la activități de cercetare, ateliere practice, concursuri și vizite ghidate. Proiectul este co-finanțat de AFCN și se desfășoară cu sprijinul meșterilor din Ordinul Cavalerilor de Mediaș, al istoricilor și muzeografilor locali, precum și al partenerilor comunitari și media.

Proiectul este posibil datorită sprijinului partenerilor care cred în forța patrimoniului cultural ca resursă de coeziune comunitară și dezvoltare personală: Parohia Evanghelică CA Mediaș, Parohia Evanghelică CA Agnita, Centrul de Documentare și Informare Gaze Naturale, Centrul Local de Cercetași – Turre Pitz, Asociația IULIAN al II-lea pentru educație și integrarea romilor, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Sucursala Mediaș, Școala Gimnazială C.I. Motaș Mediaș, Asociația Istorie Vie din Cluj-Napoca, Nova TV.

Informații despre Proiectul „Reconstituirea Breslelor la Mediaș – o inițiativă interdisciplinară dedicată revitalizării patrimoniului cultural imaterial din Transilvania”, co-finanțat de AFCN:

Persoană de contact: Antonela Sofia Barbu, manager de proiect, telefon: 0747013227