declarația zilei la bac-ul de toamnă în sibiu: „facultatea nu e pentru oricine” / foto video

Zeci de elevi sibieni au susținut luni proba scrisă la limba română, în cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat. Pentru mulți dintre ei, obiectivul a fost clar: o notă de trecere, ideal un 6, suficient cât să le deschidă, poate, drumul spre un plan de viitor.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

La Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” și la Liceul „Independența”, elevii au ieșit din sălile de examen cu zâmbetul pe buze, ușurați că primul hop a trecut. Deși nu toți și-au făcut planuri clare pentru facultate sau carieră, majoritatea speră ca acest examen să fie începutul unui nou drum.

Subiectele examenului le-au pus ceva probleme candidaților. La Subiectul I B, li s-a cerut să argumenteze dacă înfățișarea unei persoane poate influența succesul în viață, pornind de la un fragment din Părintele „Geticei” de Grigore Băjenaru. Subiectul al II-lea a vizat rolul notațiilor autorului într-un text dramatic. La Subiectul al III-lea, elevii au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte despre relația dintre două personaje dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Ion Creangă sau Ioan Slavici – o cerință pe care, însă, mulți nu au mai reușit să o finalizeze.

„A fost destul de ok. Acum așteptăm rezultatele. N-a fost greu, dar nici nu ne-am pregătit. Ne-a picat opera dramatică. Sper să iau un 6. A fost foarte mult de scris. Am scris vreo 30, 40 de rânduri. Mie mi-ar fi plăcut să fiu IT-ist de fel”, a spus Ion, elev la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum”.

Bogdan nu a scris nimic la subiectul al III-lea. „Sper să iau un 6, 7. M-am pregătit aproape deloc, dar am avut încredere în noi. Eu n-am scris nimic la subiectul al III-lea. Dacă iau Bac-ul, m-aș duce la Inginerie”, a completat colegul său, Bogdan.

Unii elevi au lipsit de la sesiunea din vară din diverse motive, dar și-au pus speranțele în această etapă de toamnă. „Nu am participat la prima sesiune din cauza absențelor. Nu m-am pregătit așa cum ar fi trebuit. Greu nu a fost. Ce am știut, am rezolvat. Sper la un 6 ca să plecăm și noi în Germania, să facem niște bani. Asta e. Trebuie să mai dau și la matematică și biologie. La biologie trebuie să mai citesc un pic. În rest, cred că ne descurcăm”, a spus David, un alt elev.

Pentru David, Bacalaureatul e și un moment de introspecție legat de viitorul academic. „Depinde de notă. Dacă e mică, nu prea are sens să mergi la facultate. Eu cred că trebuie să ai un anumit nivel ca să reziști acolo. Facultatea nu e chiar pentru oricine”, a spus David, elev la Liceul „Independența”.

Ana, o colegă de la același liceu, a mărturisit că s-a simțit pregătită pentru română, dar are emoții pentru celelalte probe. „Nu mă așteptam la subiectul al III-lea. A fost ușor. Sper să iau un 6. La română n-am avut emoții, mai multe o să am la matematică. Mai am de dat și la mate, și la biologie”, a spus aceasta.

Următoarele probe vor avea loc astfel: marți, 12 august – proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie), miercuri, 13 august – proba la alegere a profilului și a specializării (fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie) și joi, 14 august – limba și literatura maternă