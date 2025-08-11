donație la muzeul astra: "calul" de dogărit al lui pavel caba ajunge la sibiu. începe o săptămână specială

Pavel și Tusorița Lupașc donează Muzeului ASTRA scaunul (calul) de dogărit al meșterului Pavel Caba, Tezaur Uman Viu. În cadrul Gospodăriei de dogar din Nereju vom organiza un spațiu expozițional dedicat meșterului, integrând obiectul donat, detalii despre activitatea acestuia, precum și înregistrări cu meșterul cântând la fluier.

Miercuri și joi, meșterii Tudorița și Pavel Lupașc vor propune ateliere de dogărit.

Despre Pavel Caba (1938-2025)

Meșterul. Tezaurul Uman Viu. Fluierașul. Tătăicul

Născut la 17 iunie 1938 în Nereju, județul Vrancea, Pavel Caba a fost unul din cei mai pricepuți meșteri în prelucrarea lemnului din zonă, primind în anul 2018, pentru rezultatele sale excepționale și pentru preocuparea de a transmite mai departe tainele meșteșugului, titlul de Tezaur Uman Viu. A preluat îndemânarea, modul de folosire a instrumentarului necesar, tipurile de obiecte și motivele specifice de la tatăl său. La paisprezece ani, îndată ce a confirmat că este un ucenic de nădejde, și-a confecționat cu mâinile lui primul fluier. Mai târziu avea să inventeze chiar un model original, fluierul cimpoieșesc.

Treptat, lucrând cot la cot cu tatăl său, a asimilat secretele dogăritului, confecționării de instrumente muzicale tradiționale, „înfloratul” tiparelor și păpușarelor de caș.

Ca orice meșter care se respectă, își căuta, alegea și pregătea singur materia primă: lemnul de tei, de brad sau de carpen pentru realizarea obiectelor de dogărie, lemnul de salcâm, arin sau tei pentru tiparele și păpușarele de caș.

Se spune că meșterii cei mai buni își realizează propriile unelte, care sunt cele mai potrivite cu priceperea, îndemânarea și puterile sale, o dovadă în plus că unealta este o prelungire a mâinii și o materializare a plăsmuirii minții.

Ducându-și până la capăt misiunea nobilă de păstrător al unor tradiții ancestrale, Pavel Caba a încredințat responsabilitatea continuării meșteșugului fiicei sale, Tudorița Lupașc, și ginerelui Pavel Lupașc.

Numeroase piese valoroase păstrând amprenta meșterului Caba, de la instrumente de suflat la păpușare de cașși felurite tipuri de obiecte de dogărie mică, au intrat în colecții muzeale din toată țara. Muzeul ASTRA deține, de asemenea, obiecte semnate de meșterul Pavel Caba, care ne-a părăsit anul acesta. Familia sa a decis să ne doneze acum, după plecarea meșterului, cea mai importantă unealtă a sa, cu care a creat obiectele în atelier și care l-a însoțit, ca un prieten destoinic, la târguri și festivaluri din țară și din străinătate: scaunul (calul) de dogărit.

Îl vom cinsti pe meșterul Pavel Caba, expunându-i obiectele în cadrul expoziției „Mască și Dublă Față”, pe care o puteți vizita în Gospodăria de dogar din Nereju. Miercuri și joi, 14 august, vom organiza, în intervalul orar 11.00-17.00, ateliere de dogărit, ascultând, pe lângă sunetul de fundal al Chipărușului, înregistrări cu Pavel Caba la fluier.

Evenimentul face parte din programul „Memoria secretă a obiectelor”. Tudorița și Pavel Lupașc vor fi prezenți în muzeu și zilele următoare, la Târgul Creatorilor Populari.