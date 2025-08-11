infarct în timpul examenului auto. elevul e în stare gravă

Un tânăr care susținea proba practică a examenului pentru obținerea permisului auto a suferit un infarct chiar în timpul traseului, pe o stradă din București.Martorii prezenți la fața locului susțin că polițistul examinator nu i-ar fi acordat primul ajutor imediat după ce bărbatul a căzut inconștient, lovindu-se la cap de volan.

Potrivit relatărilor, examinatorul a tras autoturismul pe dreapta imediat ce elevul s-a simțit rău, însă resuscitarea ar fi întârziat, iar primul ajutor nu ar fi fost acordat prompt. Bărbatul a fost ulterior transportat de urgență la spital, unde primește îngrijiri medicale, scrie Digi24.

Poliția a demarat o anchetă pentru a verifica dacă procedurile au fost respectate de către examinator. În sprijinul anchetei pot fi utilizate și imaginile video înregistrate pe durata probei practice, acestea fiind obligatorii în timpul examenului auto.

Acest incident amintește de un caz similar petrecut în 2023, când o femeie a suferit un atac de cord în timpul examenului pentru permis în Cluj-Napoca, dar a fost salvată datorită intervenției rapide a polițistului examinator.