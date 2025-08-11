întrerupere programată de gaz miercuri în trei localități din județul sibiu

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi întrerupt miercuri, 13 august, în intervalul orar 09:00 – 12:00, în trei localități din județul Sibiu: Șeica Mare, Șeica Mică și Boarta.

Măsura este necesară pentru ca Transgaz să poată efectua lucrări specifice la instalațiile proprii, iar compania Delgaz Grid va sista temporar alimentarea cu gaz la consumatorii din aceste zone.

Compania recomandă consumatorilor să închidă toate focurile înainte de sistare și, după reluarea alimentării cu gaz, să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 de minute.

În cazul în care se simte miros de gaz, consumatorii sunt rugați să contacteze urgent dispeceratul de urgență Delgaz Grid la numerele de telefon:

0800.800.928 (gratuit, apelabil din rețele fixe și mobile)

0265.200.928 (număr cu tarif local sau conform operatorului)

Delgaz Grid mulțumește pentru înțelegere și cooperare.